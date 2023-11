Os descontos antecipados da Black Friday são maiores do que nos anos anteriores

As bonecas Barbie (à direita) estão à venda antes da Black Friday no Walmart Supercenter em 14 de novembro de 2023 em Burbank, Califórnia.

Os descontos antecipados da Black Friday foram muito mais elevados em Outubro do que nos anos anteriores, sugerindo que os retalhistas estão preocupados com a possibilidade de a procura ser morna durante a crucial época de compras natalinas.

As promoções em diversas categorias, incluindo vestuário, eletrodomésticos e computadores, foram muito maiores no mês passado do que em 2021 e 2022, de acordo com dados do Adobe Analytics. Por exemplo, o preço do vestuário online foi 9% mais baixo ao longo de outubro do que no início do mês, mas em 2021 e 2022 foi apenas 2% e 5% mais baixo, respetivamente, mostram os dados.

Das oito categorias populares de feriados monitoradas pela Adobe, apenas eletrônicos e jogos tiveram descontos menores no mês passado do que em anos anteriores, de acordo com sua análise.

Os dados da Adobe não incluem promoções em locais físicos de varejo, mas cobrem mais de 1 trilhão de visitas a sites de varejo dos EUA, 100 milhões de SKUs e 18 categorias de produtos no total, o que afirma ser mais do que qualquer outra empresa de tecnologia ou organização de pesquisa.