Amazon.com está eliminando “várias centenas” de funções Alexa

17 de novembro (Reuters) – A Amazon.com.com (AMZN.O) disse na sexta-feira que cortaria empregos em sua unidade de assistente de voz Alexa, citando mudanças nas prioridades de negócios e um foco maior na inteligência artificial generativa.

Os cortes afetam centenas de funcionários que trabalham na Alexa, segundo o e-mail. Uma porta-voz se recusou a fornecer detalhes sobre o número de pessoas especificamente afetadas.

“Estamos mudando alguns de nossos esforços para nos alinharmos melhor com nossas prioridades de negócios e com o que sabemos ser mais importante para os clientes – o que inclui maximizar nossos recursos e esforços focados em IA generativa”, disse Daniel Rausch, vice-presidente de Alexa e Fire TV. em um e-mail. “Essas mudanças nos levam a interromper algumas iniciativas.”

A Amazon retirou-se de uma série de divisões este mês, incluindo suas divisões de música e jogos e algumas funções de recursos humanos.

Uma porta-voz da empresa disse que embora a maioria dos empregos afetados fosse no departamento de hardware, alguns trabalhavam em produtos relacionados ao Alexa em uma unidade diferente. Muitas empresas estão transferindo recursos para IA generativa, que pode gerar código programático e respostas de texto longas a partir de prompts curtos.

Alexa é um assistente de voz que pode ser usado para definir temporizadores, fazer consultas de pesquisa, tocar música ou como um hub de automação residencial.

A Reuters informou em setembro que o moral na divisão de hardware foi prejudicado pelas preocupações sobre o que alguns consideraram um fraco fluxo de produtos. Em particular, pessoas familiarizadas com o assunto apontaram o assistente de voz Alexa, agora com quase uma década, como incapaz de acompanhar a era da IA ​​generativa.

A Amazon disse na época que “sugerir que algumas anedotas pintam um quadro da realidade para uma organização tão grande e diversificada como dispositivos e serviços é impreciso” e que ela defendeu seus produtos.

[1/2]Uma tela em um SUV Cadillac XT6 mostra Alexa no sistema de infoentretenimento no estande da Amazon durante a CES 2020 em Las Vegas, Nevada, EUA, em 7 de janeiro de 2020. REUTERS/Steve Markus/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

A Amazon disse que seu negócio de hardware e serviços não é lucrativo, sem fornecer números.

E ainda no mês passado, a unidade de hardware ganhou um novo presidente, Panos Panai, que veio da Microsoft para a empresa, substituindo David Limb, que trabalha na empresa há 13 anos e que sairá ainda este ano para chefiar o negócio Blue Origin do fundador. .Amazon Jeff Bezos. Empresa de foguetes. Panay supervisionou o desenvolvimento do tablet Surface.

A Amazon tem lutado para obter lucros com o Alexa, que muitas pessoas usam por meio de alto-falantes Echo ou telas de vídeo. A maioria dos esforços para ganhar dinheiro com isso se concentrou em facilitar a compra na Amazon.com.

Os produtos de assistente de voz do varejista on-line com sede em Seattle competem com ofertas da Alphabet (GOOGL.O) e da Apple (AAPL.O).

A Amazon cortou mais de 27.000 empregos em toda a empresa no ano passado, parte de uma onda de demissões de tecnologia nos Estados Unidos depois que a indústria contratou um grande número de pessoas durante a pandemia.

Os últimos cortes ocorrem no momento em que a Amazon reporta um lucro líquido no terceiro trimestre que excedeu em muito as estimativas dos analistas e prevê uma receita para o quarto trimestre praticamente em linha com as expectativas. O quarto trimestre é o mais importante para a Amazon, porque inclui as compras de fim de ano.

No e-mail, Rausch disse que continua otimista em relação a Alexa.

“Integrar um novo modelo de linguagem grande na IA pessoal tem sido, e continua a ser, um enorme desafio científico e de engenharia”, escreveu ele, usando outro termo para IA generativa.

Greg Bensinger reporta em São Francisco. Editado por Kenneth Lee, Chizuo Nomiyama e Jonathan Oatis

