Os custos de envio aumentam após os ataques no Mar Vermelho

Com o tempo, mais transportadoras poderão escolher a rota mais longa. “Chegará um ponto em que a dor e o custo de ir até ao Mar Vermelho e através do Canal de Suez superarão a simples economia de contornar o Cabo”, disse Louis Zabrocki, CEO da International Seaways, que possui e opera petróleo e produtos químicos. Petroleiros, num evento para investidores na semana passada. “Esta é uma situação em constante evolução.”

No entanto, os preços da energia permaneceram baixos, reflectindo a fraca procura e o aumento da produção nos Estados Unidos e noutros países, com o petróleo Brent abaixo do nível de 7 de Outubro, dia em que o Hamas atacou Israel. Embora as taxas de frete dos petroleiros tenham aumentado cerca de 25% desde o início da agitação no Mar Vermelho, segundo a Goldman Sachs, os preços do gás natural na Europa permaneceram baixos, talvez devido às grandes quantidades de combustível armazenado e aos fornecimentos alternativos provenientes dos Estados Unidos.

A CMA CGM, empresa sediada em Marselha e uma das maiores empresas de transporte de contentores do mundo, envia alguns navios pelo Canal de Suez, por vezes acompanhados pela Marinha Francesa. Analistas dizem que os navios que ainda circulam por Suez tendem a ser navios mais antigos e menores, o que pode resultar em perdas menores se forem atingidos.

Não está claro se o aumento dos custos de transporte se refletirá nos preços ao consumidor, especialmente na Europa, onde as economias mal crescem. Analistas do Morgan Stanley disseram esta semana que a fraca demanda do consumidor significa que as empresas enfrentarão pressão para absorver custos adicionais de envio em suas margens “em vez de repassar preços mais elevados ao consumidor”.

Um factor que atenua a crise actual é a abundância de navios e contentores de carga. Após graves gargalos na carteira de transporte marítimo em 2022, as empresas de logística encomendaram um grande número de navios e contêineres que agora ajudam a aliviar a crise global na movimentação de mercadorias.