Os Cowboys venceram os Giants novamente, vencendo por 49-17 com 640 jardas de ataque.

Os Cowboys derrotaram os Giants no domingo, vencendo por 49-17 após uma vitória por 40-0 no dia de abertura sobre o New York. Eles cobriram facilmente um déficit de 18 pontos contra os Giants, que os superaram com o quarterback novato Tommy DeVito fazendo seu primeiro início de carreira.

Dallas assumiu a vantagem de meio jogo sobre os Eagles, passando para 6-3, enquanto Nova York caiu para 2-8 de forma embaraçosa.

Os Cowboys estão 4-0 em casa, tendo superado os Jets (com Zach Wilson), Patriots (com Mac Jones), Rams (com Matthew Stafford apenas pela metade) e Giants (com DeVito) por 160-50. Os restantes jogos em casa serão contra os Leaders, Seahawks, Eagles e Lions.

Os Giants tiveram 27 jardas de recepção no primeiro tempo e terminaram com 172 jardas de recepção, frustrando os wide receivers do time e o running back Saquon Barkley. DeVito acertou 14 de 27 para 86 jardas com dois touchdowns e uma interceptação, e Barkley teve 66 jardas em 13 corridas após sete corridas para uma jarda no primeiro tempo.

Os Cowboys tiveram cinco sacks de DeVito, embora nenhum de Micah Parsons, e DaRon Bland interceptou DeVito. Neville Gallimore foi expulso faltando 44 segundos para o fim por uma falta pessoal.

Os Cowboys dirigiram 640 jardas, o segundo maior número na história do time. Os Cowboys de 1966 marcaram 652 pontos em um jogo contra os Eagles. Dak Prescott arremessou para 404 jardas e quatro touchdowns e correu para outro, deixando o Cooper Rush para encerrar o quarto período.

Brandin Cooks, que poucos viram na derrota para os Eagles na semana passada, conseguiu nove passes para 173 jardas e um touchdown. CeeDee Lamb teve 11 recepções para 151 jardas e um touchdown, e Michael Gallup teve duas recepções para 70 jardas e um touchdown.

Tony Pollard correu para 79 jardas e um touchdown em 12 corridas.