CeeDee Lamb faz história na NFL: sou sem dúvida o melhor recebedor do jogo

O recebedor dos Cowboys, CeeDee Lamb, se tornou o primeiro jogador na história da NFL a ter pelo menos 150 jardas em três jogos consecutivos. Ele teve 11 recepções para 173 jardas e um touchdown no domingo, após 11 recepções para 191 jardas contra os Eagles na semana passada e 12 recepções para 158 jardas e dois touchdowns há duas semanas contra os Rams.

“Com certeza, e não para”, respondeu Lamb quando questionado se ele estava na zona.

Lamb agora tem 68 recepções para 997 jardas e quatro recepções para touchdown nesta temporada, com quatro jogos consecutivos de 100 jardas. Ele se junta a Michael Irvin e Terrell Owens como os únicos jogadores na história do time a realizar esse feito.

Apenas cinco outros recebedores na história da NFL tiveram três jogos consecutivos de 150 jardas.

“Sou o melhor recebedor neste jogo, sem dúvida”, disse Lamb, que também marcou um touchdown rápido. “Se houver, verei todos vocês novamente na próxima semana.”

Lamb fez apenas 27 recepções para 358 jardas e um touchdown em seus primeiros cinco jogos, o que o levou a exigir publicamente mais oportunidades. Ele teve 41 recepções para 639 jardas e três touchdowns nos últimos quatro jogos.

“Eles estão definitivamente tentando me dobrar, mas Mike [McCarthy] “Ele faz um ótimo trabalho me movendo, me mantendo em movimento, me alinhando do lado de fora, para que as defesas não consigam realmente pegar um comprimido”, disse Lamb.

Os Cowboys viajam para Carolina para enfrentar os Panthers no domingo, então Lamb deve ter uma boa chance de continuar sua seqüência ininterrupta.