Fantasy Football Semana 10 Inativo – Quem entra e quem sai?

Como os gerentes de fantasia devem lidar com as lesões da estrela do Bengals? Stefania Bell explica como os gerentes de fantasia podem lidar com as lesões de Ja’Marr Chase e Tee Higgins antes da semana 10.

Com quem você deve começar? Com quem você deveria sentar? Para ajudá-lo a definir suas escalações de futebol fantasia e evitar a contratação de um jogador ofensivo que não estará na escalação, postaremos atualizações e análises relacionadas ao fantasia aqui quando os times da NFL divulgarem suas escalações oficiais inativas. Quaisquer classificações mencionadas nesta coluna vêm do nosso site Classificação da equipe do ESPN Fantasy.

O comparecimento oficial inativo no domingo deve começar aproximadamente 90 minutos antes dos horários de início programados: aproximadamente 8h ET para a Alemanha, 11h30 ET para os primeiros jogos e 14h30 ET para jogos no final da tarde.

Atualize frequentemente para obter as informações mais recentes.

Os jogos são às 13h ET

Keaton Mitchell, RB, BAL — ativo

Impacto: Mitchell deve dividir as campanhas com Gus Edwards.

Ja’Marr Chase, WR, CIN — ativo

Impacto: Stanley Morgan e Shedrick Jackson foram promovidos da comissão técnica, o que não foi um grande sinal aqui. No entanto, após o aquecimento pré-jogo, Chase estará liberado para jogar.

T Higgins, WR, CIN — Fora

IMPACTO: Trenton Irwin será o recebedor que os Bengals deverão reivindicar nas isenções.

Marquês Goodwin, WR, CLE — Fora

IMPACTO: WR David Bell também está fora, deixando Cedric Tillman em uma boa posição para fazer alguma ação.

Robert Woods, WR, HOU — ativo

Impacto: Embora ele retorne esta semana, exatamente quantas fotos ele vê permanece um ponto de interrogação.

Nico Collins, WR, HOU — Fora

IMPACTO: Tank Dale e Noah Brown têm impressionado ultimamente.

Damion Pierce, RB, HOU — Fora

Impacto: Devin Singletary teve um bom desempenho na semana 9 sem o envolvimento de Pierce.

Kaymie Fairbairn, K, HOU — exterior/infravermelho

IMPACTO: Matt Amendola assinou com a equipe para assumir as funções de chute, provavelmente até pelo menos a semana 14.

Z Jones, WR, Jacks — Fora

Impacto: Mais uma vez, tem que ser o “Calvin Ridley e Christian Kirk Show” dos Jaguars.

Justin Jefferson, WR, MIN — Fora

Impacto: Embora a janela para retorno do IR tenha começado esta semana, está claro que o receptor ainda não está pronto.

Jarren Hall, QB, MIN — Fora

IMPACTO: Joshua Dobbs começará na Semana 10 e muito provavelmente continuará pelas próximas semanas. Hall pode servir como reserva de Dobbs no futuro, assim que ele passar pelo protocolo de concussão da liga.

KJ Osborne, WR, MIN — Inativo

Impacto: Seu tempo de treino aumentou com o passar da semana e ele liberou o protocolo de concussão da liga. No entanto, os Vikings irão errar por excesso de cautela aqui.

TJ Hawkinson, TE, MIN — ativo

Impacto: Todos os sinais eram de que Hockenson não apenas jogaria, mas também prosperaria na semana 10.

Michael Thomas, WR, NÃO — ativo

IMPACTO: Em meio a relatos de um incidente fora de campo envolvendo Thomas, o Saints permanecerá em campo durante a semana 10.

Kendry Miller, RB, NÃO — Fora

Impacto: Jamaal Williams é o principal substituto de Alvin Kamara atualmente.

Trelon Burks, WR, DEZ — Fora

IMPACTO: Nick Westbrook-Ikhine chega ao topo da árvore de pontuação dos Giants.

Ryan Tannehill, QB, DEZ — Inativo

Impacto: Independentemente disso, o Tennessee já fez uma mudança de QB para Will Levis.

Os jogos são às 16h ET

James Conner, RB, ARI — É ativado por infravermelho

Impacto: Espere que ele retorne com QB Kyler Murray. Ambos estarão enferrujados, então proceda com cautela.

Michael Wilson, WR, ARI — Duvidoso

Impacto: Com Murray de volta ao centro, o valor de Wilson deverá aumentar nas próximas semanas.

Mac Hollins, WR, ATL — Fora

IMPACTO: Drake London está pronto para retornar. KhaDarel Hodge pode ser uma jogada de dados para o vinco.

Donovan Peoples-Jones, WR, DET — Duvidoso

Impacto: Ainda aprendendo as novas regras do jogo e com problemas nas costelas limitando sua prática, não está claro se o DPJ se adequará ou não. No entanto, os Leões podem ficar um pouco nervosos na Semana 10, com o lateral-direito David Montgomery conseguindo “tudo limpo” para retornar.

Curtis Samuel, WR, WSH — Duvidoso

Impacto: Espera-se que ele jogue, o que poria fim aos dirigentes que procuram trabalhar com Jahan Dotson e Terry McLaurin.

Jogo de domingo à noite

Não há lesões graves relacionadas à fantasia.

9h30 horário do leste dos EUA

Alec Pierce, WR, IND — ativo

Impacto: Pierce deverá ver sua carga de trabalho normal.

Josh Downs, WR, IND — ativo

IMPACTO: Espere que Isaiah McKenzie veja muita ação, já que Downs não treinou a semana toda e pode estar em contagem rápida.

Demario Douglas, WR, NE — ativo

Impacto: Ele jogará, mas Kayshawn Bote também está ativo (finalmente!), então pode não haver alvos suficientes para Douglas merecer um início de fantasia.

DeVante Parker, WR, NE — Fora

Impacto: Ele não viajou com a equipe, deixando a porta aberta para Jalen Reagor dar uma olhada.