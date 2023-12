Os combates em Gaza no fim de semana deixaram 15 soldados israelenses mortos, enquanto o apoio público à guerra é testado

DEIR BALAH (GAZA) – Quinze soldados israelenses foram mortos em combates em Gaza no fim de semana, disseram os militares israelenses no domingo, enquanto continuavam os esforços provisórios para chegar a um acordo para outra troca de reféns com palestinos detidos por Israel.

Quando chegou a véspera de Natal, a fumaça ainda subia no céu de Gaza devido aos combates, enquanto o silêncio caía sobre a cidade de Belém, na Cisjordânia, e as celebrações do feriado eram canceladas.

O elevado número de mortos entre as forças israelitas – 154 desde o início da ofensiva terrestre – pode minar o apoio popular à guerra, que eclodiu quando militantes liderados pelo Hamas invadiram comunidades no sul de Israel em 7 de Outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns.

A guerra devastou partes de Gaza, matando quase 20.400 palestinos e deslocando toda a população do enclave sitiado, de 2,3 milhões de habitantes. O Ministério da Saúde de Gaza disse que 166 pessoas foram mortas na faixa costeira durante o último dia.

Os israelitas continuam, em grande parte, a apoiar os objectivos declarados do país de esmagar as capacidades militares e de governo do Hamas e libertar os restantes 129 prisioneiros. Isto apesar da crescente pressão internacional contra o ataque israelita, do elevado número de mortos e do sofrimento sem precedentes entre os palestinianos.

O Hamas impõe um preço elevado

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse: “A guerra nos impõe um preço muito alto, mas não temos escolha a não ser continuar lutando”.

Houve uma raiva generalizada contra o seu governo, que muitos criticaram por não ter protegido os civis no dia 7 de Outubro e por ter promovido políticas que permitiram ao Hamas ganhar o poder ao longo dos anos. Netanyahu evitou aceitar a responsabilidade pelos fracassos militares e políticos.

“Com o tempo, o público terá dificuldade em ignorar o elevado preço que foi pago, bem como a suspeita de que os objectivos tão abertamente declarados continuam longe de serem alcançados e que o Hamas não dá sinais de se render num futuro próximo. ” escreveu Amos Harel, comentarista de assuntos militares do jornal Haaretz.

O exército israelense disse no domingo que completou o desmantelamento do quartel-general clandestino do Hamas no norte de Gaza como parte de uma operação para destruir a vasta rede de túneis e matar comandantes seniores em uma operação que os líderes israelenses disseram que poderia levar meses.

Os esforços para negociações continuaram. No domingo, o chefe do movimento Jihad Islâmica Palestina, Ziad al-Nakhalah, chegou ao Egito para conversações. O grupo armado, que também esteve envolvido no ataque de 7 de Outubro, disse estar preparado para considerar a libertação dos reféns apenas após o fim dos combates. O líder do Hamas, Ismail Haniyeh, viajou ao Cairo para conversações há alguns dias.

Dentro de Gaza

O ataque israelense foi uma das campanhas militares mais devastadoras da história moderna. Mais de dois terços dos 20 mil palestinos mortos eram mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre civis e combatentes.

O Crescente Vermelho Palestino disse que um menino de 13 anos foi morto a tiros em um ataque de drone israelense enquanto estava dentro do Hospital Al Amal em Khan Yunis, uma parte de Gaza onde os militares israelenses acreditam que os líderes do Hamas estão escondidos.

Um ataque israelense durante a noite atingiu uma casa em um campo de refugiados a oeste da cidade de Rafah, na fronteira da Faixa de Gaza com o Egito. Pelo menos dois homens foram mortos, segundo jornalistas da Associated Press, no hospital para onde os corpos foram levados.

Pelo menos duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas quando um míssil atingiu um edifício no campo de refugiados de Bureij, no centro da Faixa de Gaza.

Os palestinos relataram fortes bombardeios e tiros israelenses em Jabalia, uma área ao norte da Cidade de Gaza que Israel afirma controlar. O braço militar do Hamas disse que os seus combatentes bombardearam as forças israelitas em Jabalia e no campo de refugiados de Jabalia.

Asaad Radwan, um residente de Jabalia, disse: “Os sons de explosões e tiros nunca pararam”.

Israel tem sido alvo de críticas internacionais pelo número de mortes de civis, mas culpa o Hamas, citando o uso de túneis e áreas residenciais lotadas pelos militantes. Israel lançou milhares de ataques aéreos desde 7 de outubro e absteve-se em grande parte de comentar ataques específicos.

Israel também enfrenta acusações de maus-tratos a homens e adolescentes palestinos detidos em casas, abrigos, hospitais e outros locais durante a ofensiva. Negou as acusações de abuso e disse que aqueles que não têm ligações com militantes seriam libertados rapidamente.

Falando à AP a partir de uma cama de hospital em Rafah após a sua libertação, Khamis al-Bardini, da Cidade de Gaza, disse que as forças israelitas o prenderam depois de tanques e escavadoras terem destruído parcialmente a sua casa. Ele acrescentou que os homens estavam algemados e vendados.

“Não dormimos. Não conseguimos comida nem água”, disse ele, chorando e cobrindo o rosto.

Outro detido que foi libertado, Muhammad Salem, do bairro de Shujaiya, na cidade de Gaza, disse que as forças israelitas os espancaram. “Fomos insultados”, acrescentou. “Uma soldado chegava e batia em um velho de 72 anos.”

Israel afirma ter matado milhares de ativistas do Hamas sem fornecer provas.

Pressão internacional

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução diluída apelando à rápida entrega de ajuda humanitária aos palestinianos famintos e desesperados e à libertação de todos os reféns, mas não a um cessar-fogo.

Mas não ficou imediatamente claro como e quando as entregas de alimentos, material médico e outra ajuda, muito abaixo da média diária de 500 antes da guerra, iriam acelerar. Os caminhões entram por dois cruzamentos – Rafah e Kerem Shalom, na fronteira com Israel. Wael Abu Omar, porta-voz da Autoridade de Travessias Palestinas, disse que 93 caminhões de ajuda entraram em Gaza pela passagem de Rafah no sábado.

O chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, repetiu os apelos da ONU a um cessar-fogo humanitário, acrescentando nas redes sociais que “a destruição do sistema de saúde em Gaza é uma tragédia”.

Em meio a preocupações sobre um conflito regional mais amplo, o Comando Central dos EUA informou que um navio patrulha no Mar Vermelho abateu no sábado quatro drones lançados de áreas do Iêmen controladas pelos Houthi, enquanto dois mísseis balísticos anti-navio Houthi foram disparados contra rotas marítimas internacionais. Um drone atingiu o petroleiro de bandeira indiana, Saibaba, sem causar vítimas.

Os Houthis apoiados pelo Irão afirmam que os seus ataques têm como alvo navios ligados a Israel, numa tentativa de impedir o ataque israelita a Gaza. O porta-voz Houthi, Mohammed Abdul Salam, disse que um navio de guerra americano disparou contra um drone no Mar Vermelho.

Magdy relatou do Cairo. O redator da Associated Press, Jack Jeffrey, em Londres, contribuiu para este relatório.

Encontre mais cobertura AP em https://apnews.com/hub/israel-hamas-war