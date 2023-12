A cessação do transporte marítimo no Mar Vermelho é o mais recente risco que ameaça a economia global

As maiores eleições do próximo ano serão realizadas na Índia. É atualmente a economia que mais cresce no mundo e está competindo para competir com a China como centro industrial do mundo. As eleições presidenciais de Taiwan em janeiro provavelmente aumentarão as tensões entre os Estados Unidos e a China. No México, a votação afectará a abordagem do governo à energia e ao investimento estrangeiro. O novo presidente da Indonésia poderá mudar as políticas relativas a metais importantes como o níquel.

Não há dúvida de que as eleições presidenciais dos EUA serão as mais importantes de sempre para a economia global. A aproximação com a concorrência já influencia o processo de tomada de decisão. Na semana passada, Washington e Bruxelas concordaram com isto Suspensão de tarifas Sobre o aço e o alumínio europeus e sobre o uísque e as motocicletas americanas até depois das eleições.

O acordo permite que o presidente Biden pareça estar assumindo uma postura dura em relação aos acordos comerciais enquanto luta por votos. O ex-presidente Donald J. Trump, o provável candidato republicano, defendeu políticas comerciais protecionistas e propôs sanções Tarifa de 10 por cento sobre todas as mercadorias que entram nos Estados Unidos – um movimento combativo que inevitavelmente levaria outros países a retaliar.

Trump, ecoando os líderes autoritários, também sinalizou que se afastaria da parceria dos EUA com a Europa, retiraria o seu apoio à Ucrânia e assumiria uma postura mais confrontativa em relação à China.