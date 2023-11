Os cientistas finalmente encontraram a cabeça da estrela do mar – ela está em toda parte

A genética sugere que as estrelas do mar têm uma cabeça em cada extremidade. Isso significa que eles também têm vários cérebros? Stefan Christian Siwata/Getty Images

Durante séculos, os cientistas se perguntaram: onde está a cabeça de uma estrela do mar?

Os pesquisadores mapearam os genes das estrelas do mar para resolver o mistério, e não foi o que esperavam.

Acontece que os genes da estrela do mar indicam que ela possui múltiplas cabeças, uma no centro e em cada extremidade.

Num jogo de prender o rabo do burro, os cientistas finalmente identificaram a cabeça de uma estrela do mar. Ou mais precisamente – Cabeças Em uma estrela do mar.

Acontece que as estrelas do mar, também conhecidas como estrelas do mar, têm apenas uma cabeça no meio do corpo. Em vez disso, estas criaturas incomuns têm áreas semelhantes a cabeças em cada um dos seus membros, de acordo com um artigo de investigação publicado em 2019. natureza.

A descoberta levou séculos para ser feita. É um mistério que “remonta ao início da zoologia”, disse Laurent Fourmery, principal autor do estudo, ao Insider.

Por que demorou séculos para identificar a cabeça de uma estrela do mar

Forseri, pesquisador de pós-doutorado na Escola de Humanidades e Ciências de Stanford, disse que demorou muito para resolver esse quebra-cabeça porque “acho que a verdadeira razão é que eles são muito diferentes, certo?” ele disse, referindo-se às estrelas do mar.

Apesar das aparências, as estrelas do mar são mais parecidas com os humanos do que aparentam. Imagens de Peter Gutman/Getty

Muitos animais, como insetos, répteis, pássaros e mamíferos – incluindo humanos – têm o que é chamado de simetria bilateral, o que significa que são simétricos ao longo da linha média.

Isso ajuda os cientistas a determinar a localização da cabeça, tronco, membros, etc., disse Forceri.

As estrelas do mar de cinco membros, por outro lado, carecem de simetria bilateral e, em vez disso, possuem o que é chamado de simetria radial de cinco membros.

Se você estiver Olhe para a estrela do mar “Não há nada como a sua cabeça. Você não tem ideia”, disse Formeri.

Apesar das aparências, as estrelas do mar, na verdade, têm mais em comum geneticamente com animais como os humanos do que aparenta. Notícias de Stanford.

Mapeando o código genético da estrela do mar

Os animais têm um código genético que se abre e ativa diferentes áreas à medida que nos desenvolvemos – colocando uma perna aqui, um braço ali, uma cabeça ali.

Foram essas semelhanças genéticas que Foreri e seus colegas estudaram. Mas eles não poderiam fazer isso sem a ajuda da tecnologia moderna, disse Formeri ao Insider.

As estrelas do mar são muito mais complexas do que os cientistas imaginavam. Imagens Antbakar/Getty

“Por muito tempo, só tivemos acesso à anatomia e à morfologia. E elas não são muito úteis quando se olha para estrelas do mar”, disse Formeri ao Insider. “Mais recentemente, podemos ignorar a forma e focar apenas nos aspectos moleculares da evolução”.

Os pesquisadores analisaram diferentes genes em membros individuais de estrelas do mar. Inicialmente, eles esperavam encontrar alguns genes semelhantes aos da cabeça e outros semelhantes aos do torso, semelhantes à maioria dos animais. Em vez disso, eles encontraram principalmente genes semelhantes a cabeças.

Num estudo realizado na Universidade de Southampton, os genes normalmente associados ao tronco do animal estavam ausentes nas estrelas do mar, disse o coautor Geoff Thompson, professor da Universidade de Southampton. declaraçãoAcrescentando que a estrela do mar inteira “é aproximadamente equivalente em formato à cabeça de outros grupos de animais”.

Formeri acrescentou que a descoberta foi “muito estranha” e inesperada. “Ninguém realmente tinha [this] Nossa percepção antes de termos acesso a esses dados.”

A estrela do mar tem cérebro?

Olhando para o futuro, Formeri disse que está interessado em analisar mais detalhadamente as estrelas do mar para determinar se as suas múltiplas cabeças também podem conter múltiplos cérebros.

“Quando você olha nos livros didáticos, eles dizem que as estrelas do mar têm um sistema nervoso muito simples e é como se não tivessem cérebro”, disse Formeri.

Mas o que ele e seu colega descobriram, disse Formeri, é que alguns dos genes responsáveis ​​pelo desenvolvimento do sistema nervoso da estrela do mar também são “genes que estão envolvidos no desenvolvimento da formação do cérebro”.

Ele disse que se as estrelas do mar têm genes semelhantes aos que ajudam no desenvolvimento do cérebro em humanos, isso levanta algumas questões muito interessantes.

“Perguntas sobre o que é o sistema nervoso de uma estrela do mar? É um cérebro? É apenas um cérebro?” perguntou anteriormente.