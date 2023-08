10+ lanches saudáveis ​​para o coração para perda de peso

Muffins encontram farinha de aveia nestes copos de aveia úmidos e deliciosos. O sabor de noz das nozes e a doçura dos mirtilos e bananas frescas o tornam um lanche muito saboroso ou um deleite para o café da manhã. Faça uma fornada no fim de semana e guarde na geladeira ou no freezer para um café da manhã rápido e fácil durante toda a semana. Reaqueça no micro-ondas por 40 segundos. Esta receita de muffin saudável é uma variação das populares xícaras de aveia com banana e avelã de Caroline Kassner.

Com uma pitada de canela, este lanche saudável vai do básico ao fabuloso.

Mirtilos e nozes secas combinam com nibs de cacau para uma guloseima de chocolate a qualquer hora do dia. O cacau é um pouco mais amargo que o chocolate, mas o xarope de bordo ajuda a domá-lo. Manteiga de amêndoa e sementes de chia fornecem proteínas para fazer dessas mordidas ótimos lanches para abastecer seu corpo.

Assar grão de bico enlatado até ficar crocante é um lanche simples e saudável. Nestas nozes cristalizadas, o grão-de-bico é polvilhado com açúcar e canela para os tornar irresistíveis! Este lanche é melhor apreciado no dia em que é feito.

Jonathan Perno temperado com nozes cristalizadas





Em casa ou no Campo, o restaurante que ele supervisiona no Los Poblanos Historic Inn & Organic Farm em Albuquerque, o chef Jonathan Perno adora receber os hóspedes com nozes do Novo México temperadas. Você não verá isso na maioria das receitas de nozes com especiarias, mas a Pernod as tritura para reduzir alguns dos taninos amargos da casca que às vezes podem sobrepujar o sabor delicado das nozes.