Os cientistas acreditam ter descoberto um planeta orbitando três estrelas

Em uma das cenas mais famosas do filme original “Filme de Star Wars, Luke Skywalker olhando para dois pores do sol em seu planeta natal. Embora o Planeta com o Groppin possa parecer o tipo que só acontece em filmes de ficção científica, não é de todo. Na verdade, um sistema solar com duas estrelas não é raro; Pensa-se que metade de todos os sistemas estelares consistem em duas ou mais estrelas que estão gravitacionalmente ligadas uma à outra. Os astrônomos também descobriram pelo menos 20 “exoplanetas circulares”, ou seja, planetas fora do nosso sistema solar que orbitam duas estrelas.

Mas que tal um planeta orbitando três estrelas simultaneamente? É possível uma coisa dessas? Os astrônomos há muito suspeitam que os planetas têm menos probabilidade de sobreviver em três sistemas estelares, devido à natureza caótica dos três sistemas corporais. Em parte, isso se deve ao fato de o movimento de longo alcance de um sistema de três estrelas ser provavelmente caótico; Para o sistema solar durar milhões de anos como o nosso, seria necessária uma estabilidade de longo prazo no movimento de seus maiores corpos. (Em particular, existem Planetas descobertos dentro Triplo, embora esses mundos girassem em torno de apenas uma ou duas das três estrelas deste sistema.)

No entanto, o universo está cheio de surpresas e novos dados astronômicos indicam a presença de pelo menos um planeta orbitando três sóis simultaneamente.

Portanto, em um sistema estelar distante chamado GW Ori, que está a 1.300 anos-luz da Terra, pesquisadores e astrônomos podem ter acabado de descobrir o primeiro planeta conhecido orbitando não uma ou duas estrelas, mas três, de acordo com um novo estudo publicado. No Avisos mensais da Royal Astronomical Society. Graças às observações do poderoso telescópio Atacama Large Millimeter / submillimeter Array (ALMA) no Chile, os astrônomos tiveram a oportunidade de observar o anel de poeira, importante para a formação de planetas, em torno das três estrelas deste distante sistema estelar.

Surpresos com a aparência do anel de poeira, pesquisadores como Jeremy Smallwood, o principal autor do estudo e recém-formado pela Universidade de Nevada-Las Vegas, com doutorado. Na astronomia, dê uma olhada mais de perto.

“O que descobrimos é que quando olhamos para este disco através de nossos telescópios, vemos uma enorme lacuna”, disse Smallwood. “Não está totalmente claro como a lacuna se forma, mas nosso cenário é que um planeta está atualmente se formando no disco e, então, conforme o planeta orbita as três estrelas. O planeta realmente coleta todo o gás ao seu redor e cria uma lacuna em O disco.”

A órbita do planeta através do disco cheio de poeira essencialmente limpa o caminho, criando uma impressão digital que Smallwood e seus colegas podem observar. Claro, como este sistema estelar está tão distante, é impossível ver exatamente o que está acontecendo – é por isso que a equipe de astronomia se voltou para a modelagem para ajudar a descobrir o que está acontecendo.

“Por meio de nossas simulações, descobrimos que este planeta está realmente fazendo um buraco no disco, e meio que combinamos isso com as observações e eles estão de acordo”, disse Smallwood. “Não podemos ver o planeta diretamente, então é apenas uma possibilidade por causa da lacuna no disco.”

Que informações adicionais são necessárias para os cientistas confirmarem essa teoria?

“Acho que a resposta para todas as perguntas sobre esse tópico é que só precisamos de mais observações de alta resolução”, disse Smallwood. “Precisamos apontar mais telescópios para este sistema.”

Mais observações do telescópio ALMA são esperadas nos próximos meses. No entanto, Smallwood e sua equipe são capazes de teorizar sobre propriedades específicas sobre este planeta hipotético, uma das quais é que se ele se formasse neste disco, provavelmente seria Gás gigante como Júpiter. Os cientistas sabem que esses planetas grandes foram provavelmente os primeiros planetas a se formarem dentro de um sistema estelar. Planetas terrestres, como a Terra, são formados posteriormente.

Smallwood disse a Salon que não apenas este planeta hipotético seria o primeiro para os astrônomos, mas poderia mudar a maneira como os astrônomos pensam sobre a formação de planetas.

“Conhecemos um monte de planetas em sistemas estelares triplos, mas não sabemos quais planetas orbitam todas as três estrelas. Alguns orbitam uma única estrela em um sistema estelar triplo, mas nenhum planeta foi descoberto orbitando os três”, disse Smallwood. “Se houver um disco presente, você pode assumir que planetas se formarão nesse disco, mas se houver um planeta orbitando as três estrelas, isso realmente torna a formação de planetas mais poderosa.”

Isso significa, disse Smallwood, que a formação de planetas pode ocorrer em uma “variedade de ambientes”.

“Então você não precisa apenas fazer um planeta em torno de uma estrela, você pode fazer um planeta em torno de duas, três, talvez quatro estrelas”, disse Smallwood.

É possível que se este planeta orbitasse em torno de três estrelas, haveria três pores do sol? Infelizmente, isso é improvável, disse Smallwood. Em GW Ori, duas estrelas estão realmente próximas uma da outra, e a terceira está um pouco mais distante.

“Você verá apenas dois pontos de luz no céu porque o planeta está muito longe”, disse Smallwood. “Se o seu planeta estivesse um pouco mais perto, você provavelmente localizaria as três estrelas, mas como este planeta está meio longe, você provavelmente veria dois pontos de luz no céu.”

Smallwood acrescentou: “Mas não tenho certeza de como funcionam o dia e a noite se você vir as três estrelas no céu, pode ficar um pouco complicado.”

Vamos deixar isso para os escritores de ficção científica descobrirem agora.