A terra perde um pouco de seu brilho , uma estude Publicado na Geophysical Research Letters mostra na semana passada. As mudanças climáticas e a mudança natural no clima parecem ter causado problemas fundamentais para nós planeta. Realmente não podemos ter coisas boas, podemos gente?

O estudo dá uma olhada em Brilho da terraE Ou a luz refletida do planeta que lança uma luz fraca na superfície de M. Ganhou. Também conhecido como Da Vinci Glow, porque Leonardo da Vinci foi a primeira pessoa a escrever oficialmente sobre isso. A pesquisa avançou um pouco desde que Da Vinci a escreveu, 500 anos atrás, e as novas descobertas usam duas décadas de dados da Terra coletados no Observatório Solar de Big Bear usando um tipo especial de telescópio para exibir. Com eles oon.

A melhor época para observar o brilho da Terra é quando M. oon diminuindo ou diminuindo. olhe para eles Então , E você pode ser capaz de desenhar um esboço tênue de todo o M oon Além de uma fatia de queijo bem iluminada por S. Nações Unidas. Este esquema fantasmagórico graças ao esplendor da terra, causado pelo sol oito refletido para nós planeta.

O observatório está idealmente localizado para medir o brilho da Terra em 40% do planeta, estendendo-se pelo Oceano Pacífico e partes da América do Norte. A análise de dados para quase 800 noites entre 1998 e 2017 mostrou uma pequena, mas significativa diminuição no brilho da Terra. Houve algumas mudanças de ano para ano, mas o jornal observa que elas são “completamente silenciosas, com um declínio de longo prazo dominando a série temporal”.

Os cientistas usaram dados de satélite para avaliar a causa do escurecimento. Terra, gelo, nuvens e oceano aberto têm diferentes níveis de refletividade que contribuem para o brilho da Terra. (A refletividade de diferentes superfícies também é conhecida como albedo.) Os resultados apontam para o desaparecimento de nuvens no Pacífico tropical como a razão para o esmaecimento do brilho da Terra. Philip Good, pesquisador do New Jersey Institute of Technology e principal autor do relatório, disse em um comunicado.

Como os dados abrangem 20 anos, também incluem dois ciclos solares. O S. As Nações Unidas estão passando por períodos de 11 anos de atividades crescentes e decrescentes, que é a explicação preferida dos negadores do clima para as mudanças climáticas. Assim como os cientistas do clima comentam educada, mas firmemente, “Não, isso é um grande erro”, os pesquisadores aqui fizeram o mesmo.

“Nossos dados, portanto, não apóiam o argumento de qualquer impressão detectável dos mecanismos de atividade solar direta ou indireta na inversão da Terra nas últimas duas décadas”, escreveram eles. Em outras palavras, não é um S game. Não desmaie, Terra. Sério, por favor, pare de culpar S. Nações Unidas. O que eu fiz pra você?

Em vez disso, as descobertas apontam para dois culpados em potencial que poderiam trabalhar em conjunto. A mudança climática aumentou o calor em todos os lugares, incluindo oceanos. Isso pode levar a uma diminuição da cobertura de nuvens na área. Da mesma forma, pode ocorrer uma mudança no que é conhecido como Oscilação da Década do Pacífico, uma mudança natural do clima que se transformou em uma fase quente após 2010 e pode ter o mesmo efeito nas nuvens.

Isso pode parecer um assunto trivial, mas na verdade é muito preocupante. Reduzir o albedo da Terra significa que mais energia solar que chega chega ao planeta. Gases de efeito estufa adicionados da queima de combustíveis fósseis significam que a energia extra é aprisionada aqui como calor. não é bom!

Meça o brilho da Terra em m Pode parecer uma forma estranha de monitorar o clima Bem, a terra. Mas os pesquisadores observam que, ao contrário dos satélites voltados para a Terra, que podem testar a deriva do instrumento, medir o brilho da Terra é uma medida relativa que permite leituras mais consistentes. Eles estão clamando por mais pesquisas na Terra, o que é muito legal e estranho o suficiente para que queiramos mais.

A diminuição do brilho da Terra se soma à série de estranhas descobertas climáticas que serão reveladas recentemente. Incluindo crosta terra Acontece de maneiras estranhas E o eixo do planeta oscilar em novos caminhos. Não está claro o que mais a mudança climática vai estragar, mas Devemos esperar o inesperado.