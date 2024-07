Os asteróides passam perto da Terra e um deles chega mais perto de nós do que a Lua.

Numa rara coincidência celestial, dois asteróides massivos – um capaz de destruir uma cidade, o outro grande o suficiente para destruir um planeta – passam perto da Terra, perto o suficiente para interessar os observadores, mas sem qualquer risco de colidirem connosco.

Os asteróides na nossa área sempre nos intrigam, mas estes dois são especiais devido ao seu tempo, tamanho e órbitas.

Suas visitas separadas vieram 42 horas separadas Em outra coincidência, pouco antes do ano novo Dia do asteróideEsta é a celebração anual do Dia da Rússia Evento do meteorito Tunguska Em 1908, foi o maior impacto de asteroide da história moderna.

Embora suas órbitas sejam astronomicamente próximas da nossa, nenhuma delas é visível a olho nu.

Quando o asteróide passará perto da Terra?

Um deles já veio e se foi: Asteróide (415029) 2011 UL21um pedaço de rocha do tamanho do Monte Everest, passou perto da Terra sem incidentes na quinta-feira.

o segundo, Asteroide 2024 MKEle chegará no sábado de manhã.

Embora muito menor que seu companheiro, entre 120 e 250 metros de altura, o 2024 MK chegará muito mais perto da Terra. Ele passará entre nós e a lua a uma distância de cerca de 180.200 milhas. A lua está a 238.900 milhas de distância da Terra.

Embora o UL21 de 2011 fosse maior, ele chegou a apenas 6,4 milhões de quilômetros de nós.

Como os asteróides se comparam em tamanho?

NASA consegue pousar uma espaçonave “DART” no asteróide Dimorphos para testar as defesas planetárias A NASA colidiu com sucesso sua espaçonave experimental de redirecionamento de asteróide duplo com o asteróide Demorphos no primeiro experimento de defesa planetária.

2024 MK tem aproximadamente o tamanho de Dimorphos, o asteroide usado pela NASA em seu primeiro teste de defesa planetária bem-sucedido, há cerca de dois anos. A agência espacial colidiu com a sua nave espacial de 1.260 libras em Dimorphos, a 11 milhões de quilómetros de distância, mudando a sua órbita em 32 minutos.

Onde posso ver o asteróide 2024 MK?

Você poderá ver o asteróide em algum momento no sábado Um telescópio ou par de binóculos poderososA Smithsonian Magazine afirma que os residentes do Havaí e da América do Sul têm as melhores oportunidades de visualização. Também pode ser visto no sul dos Estados Unidos continentais. A maior aproximação do asteróide foi às 9h46 horário do leste dos EUA. Talvez seja possível ver sábado à noite após o por do sol.

Colaborador: Sibylle Mayes-Ostermann

Fonte: Rede de Relatórios e Pesquisa USA TODAY; Agência NASA; Agência Espacial Europeia; earthsky.org; asteroidday.org; space.com; Reuters; sciencealert.com