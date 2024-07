Como um grupo de borboletas voou 4.200 quilômetros através do Oceano Atlântico sem parar

Inscreva-se no boletim científico da Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias de descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Borboletas pintadas viajam por toda parte com seus impressionantes padrões de migração que se estendem ao longo da distância A milhares de quilômetros de distância -Mas eles costumam viajar pelo país, para poderem parar para descansar.

Os cientistas encontraram agora evidências de que um grupo de viajantes alados voou mais de 2.600 milhas (cerca de 4.200 quilômetros) através do Oceano Atlântico sem parar, de acordo com o site “espacial” americano. Novo estudo Publicado em 25 de junho na Nature Communications.

A descoberta encerra um mistério de uma década que começou quando o entomologista e principal autor do estudo, Dr. Gerard Talavera, encontrou cerca de 10 borboletas Painted Lady, conhecidas pelo nome científico Vanessa Cardoy, em uma praia em… Guiana Francesa Em outubro de 2013. Os insetos, que normalmente não são encontrados na América do Sul, foram mutilados com buracos e rasgos nas asas.

“Eles pareciam exaustos. Eles não conseguiam voar muito, estavam pulando em vez de voar”, disse Talavera, pesquisador sênior do Conselho Nacional de Pesquisa espanhol do Instituto Botânico de Barcelona. “A única explicação que me veio à mente. foi que estes “eram migrantes de longa distância”.

Mas cruzar um oceano inteiro é algo inédito para as borboletas, mesmo as mundanas como as Damas Pintadas. Talavera e seus colegas tiveram que descartar alguns fatores antes de concluir que essas borboletas realizaram o que antes se pensava ser impossível.

a Estudo de outubro de 2016 Um estudo do qual Talavera participou descobriu que as mulheres pintadas da Europa migram grandes distâncias de cerca de 2.500 milhas (cerca de 4.000 quilómetros) para a África Subsaariana, encontrando obstáculos como o Mar Mediterrâneo e o Saara. Mas, apesar disso, a maioria das borboletas fica acima do solo, onde podem “parar, reabastecer, alimentar-se de flores e depois obter energia para continuar”, diz Talavera.

De acordo com o novo estudo, a borboleta Painted Lady leva entre cinco e oito dias para cruzar o Oceano Atlântico, dependendo de várias variáveis.

Com base em análises de restrições energéticas, os pesquisadores concluíram que as borboletas podiam voar no máximo 780 quilômetros sem parar, mas foram as condições de vento favoráveis ​​que lhes permitiram completar o longo voo, segundo Talavera.

“Na verdade, isto é uma espécie de recorde para um inseto, especialmente uma borboleta, realizar uma viagem tão longa sem ter a possibilidade de parar”, disse Talavera, que também lidera o Painted Lady’s World Migration Project, um projeto global de ciência cidadã que rastreia rotas de migração de insetos.

Talavera disse que há outros casos em que os especialistas suspeitam que borboletas e outros insectos migratórios estão a viajar distâncias maiores do que o habitual, ou a aparecer em barcos, ilhas remotas ou países onde normalmente não são encontrados.

Ele acrescentou que os investigadores acreditam que estas borboletas participaram na sua migração anual para o sul da Europa, mas perderam-se quando os ventos as atiraram para o oceano. É provável que as borboletas tenham surgido dos ventos alísios que… Sopra de leste a oeste perto do equadorAté chegarem à América do Sul.

“Ter insetos suspensos na coluna de ar na altura certa para aproveitar as vantagens dos ventos alísios é bastante notável”, disse o Dr. Floyd Shockley, diretor de coleções do Departamento de Entomologia do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian Institution, em Washington. DC, que não esteve envolvido no novo estudo “Eles já fazem isso há muito tempo e nunca documentamos porque não procuramos na América do Sul?”

Shockley disse que a descoberta de cerca de 10 borboletas fora do lugar, em comparação com uma borboleta ocasionalmente descoberta que pode ter sido capturada pelas tempestades, pode ser evidência suficiente de que este foi um evento de migração coordenada para o grupo de insetos.

Os investigadores tomaram algumas medidas cruciais para confirmar que estas borboletas deslocadas realmente viajaram através do oceano.

Primeiro, para descartar que os insectos não tenham viajado por terra vindos da América do Norte, os investigadores analisaram o seu ADN e descobriram que correspondia ao ADN das populações europeias-africanas. Em seguida, a equipe usou uma técnica conhecida como rastreamento isotópico, que analisa a composição das asas das borboletas para obter evidências de que tipos de plantas elas comiam como lagartas, disse a coautora do estudo, Dra. Megan Reich, pós-doutoranda na Universidade. de Ottawa, em Ontário. Ela acrescentou que, desta forma, os cientistas concluíram que o local de nascimento das borboletas é a Europa Ocidental, o Norte de África ou a África Ocidental.

Mas a verdadeira chave para encontrar o caminho que as borboletas seguiram foi o método descrito pela primeira vez em Estudo de setembro de 2018 Um estudo conduzido por Talavera descobriu que o pólen que gruda nas borboletas pode ser uma evidência de sua jornada migratória através das plantas de que se alimentam. As borboletas avistadas em Outubro de 2013 continham pólen de duas plantas da África Ocidental, Guiera senegalensis e Ziziphus spina-christi. Segundo o estudo, os arbustos tropicais florescem durante os meses de agosto e novembro, e essa época de floração coincide com o horário das borboletas descobertas por Talavera na América do Sul.

Além disso, a análise dos dados meteorológicos 48 horas antes das borboletas serem descobertas na praia mostrou que era “excepcionalmente favorável para a propagação das borboletas através do Oceano Atlântico a partir da África Ocidental”, observaram os investigadores no estudo.

Se os insectos viajassem do seu provável lar na Europa, depois para África e América do Sul, a viagem das borboletas poderia ter sido de 7.000 km (4.350 milhas) ou mais.

“Muitas pessoas pensam que as borboletas são criaturas muito frágeis. Acho que isto mostra o quão fortes e resistentes elas são e as incríveis viagens que fazem – elas realmente não deveriam ser subestimadas”, disse Reich.

Ela acrescentou que os pesquisadores esperam usar as mesmas técnicas para investigar os padrões de migração de outras espécies de borboletas.

“Este é apenas o primeiro passo de um longo processo de tentativa de entender por que e como isso aconteceu”, disse Shockley.

Ele acrescentou que se pesquisas futuras descobrirem que o voo das borboletas é provavelmente um padrão de migração regular, será uma das migrações de insetos mais longas do mundo.