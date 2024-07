Problema no equipamento terrestre cancela o lançamento Alpha V da Firefly de 8 cubesats para a NASA – Spaceflight Now

Atualizado às 12h30 EDT: Firefly anunciou o cancelamento da missão Summer Noise e está avaliando a próxima oportunidade de lançamento.

Um problema de última hora nos sistemas terrestres aterrou a Firefly Aerospace enquanto ela se prepara para lançar seu quinto foguete Alpha em sua primeira missão tendo a NASA como cliente. Após o lançamento, o foguete de dois estágios, que tem 29,48 metros (96,7 pés) de altura, enviará oito cubesats de várias universidades e centros da NASA para uma órbita sincronizada com o sol na noite de segunda-feira.

O lançamento do Complexo de Lançamento Espacial 2 (SLC-2) na Estação Espacial Vandenberg está programado para ocorrer até terça-feira, 2 de julho às 21h03 PST (12h03 EDT, 0403 UTC).

A contagem regressiva da missão atingiu T-8 segundos quando a primeira chamada de aborto chegou. O assunto foi descrito como um “problema de apoio terrestre”.

As equipes de lançamento decidiram reciclar para T-19 minutos e almejaram o final da janela de lançamento de 30 minutos às 21h33 PST (12h33 EDT, 04h33 UTC).

No entanto, quando a contagem regressiva atingiu aproximadamente T-10 minutos e 12 segundos, uma segunda chamada de aborto foi feita e a Firefly finalmente decidiu cancelar a tentativa de lançamento.

“A equipe identificou a solução e está trabalhando rapidamente para cumprir a próxima data de lançamento, 2 de julho”, escreveu Firefly nas redes sociais.

A missão Alpha FLTA005, também apelidada de “Summer Noise”, faz parte do contrato Venture-Class Launch Services Demo 2 (VCLS Demo 2) de US$ 9,8 milhões concedido pela NASA em dezembro de 2020. Foi concedida juntamente com a Astra Space Inc. (US$ 3,9 milhões) e Relativity Space Inc. (US$ 3 milhões) em contratos de preço fixo para conectar pequenos satélites a foguetes mais novos.

A ideia, segundo a NASA, é que “estes pequenos satélites podem tolerar um nível de risco mais elevado do que missões maiores e irão demonstrar – e ajudar a mitigar – os riscos associados ao uso de novos veículos de lançamento que fornecem acesso ao espaço para futuras pequenas naves espaciais”. e missões.” O contrato é financiado em parte pela Divisão de Ciências da Terra da Diretoria de Missões Científicas da NASA em parceria com o Programa de Serviços de Lançamento (LSP) da NASA.

A Astra lançou a missão VCLS Demo 2 em fevereiro de 2022, que terminou em fracasso logo após a separação dos estágios. Enquanto isso, a Relativity encerrou seu programa de foguetes Terran 1 antes de lançar a missão VCLS Demo 2. Presumivelmente, pressionará para que essa missão seja lançada usando seu próximo foguete Terran R, com lançamento programado para 2026.

Em maio, a NASA classificou o foguete Alpha da Firefly como um “Categoria 1“em uma escala de tolerância ao risco de três pontos. Ela define esta categoria como ‘alto risco – uma nova configuração de míssil comum com pouco ou nenhum histórico de voo anterior comprovado’.

A NASA se refere a este vôo como a missão ELaNa 43 (Lançamento Educacional do Nanosatélite 43). Os oito pequenos satélites a bordo fazem parte da Iniciativa de Lançamento de Pequenos Satélites (CSLI) da agência, que descreve como “uma parceria contínua entre a agência, instituições educacionais e organizações sem fins lucrativos, fornecendo um caminho para o espaço para missões educacionais de pequenos satélites”.

Alpha FLTA005 carrega as seguintes cargas úteis, que serão implantadas em órbita geográfica sincronizada com o sol:

CatSat – Universidade do Arizona, Tucson

KUbeSat-1 – Universidade do Kansas, Lawrence

MESAT-1 – Universidade do Maine, Orono

R5-S4, R5-S2-2.0 – Centro Espacial Johnson da NASA

Serenidade – Professores no Espaço

SOC-i – Universidade de Washington, Seattle

TechEdSat-11 (TES-11) – NASA Ames Research Center, Vale do Silício, Califórnia

As funções desses satélites vão desde a exibição CatSat de uma antena implantável para comunicações de alta velocidade até o estudo de temperaturas MESAT-1 “para determinar a concentração de fitoplâncton em corpos d’água para ajudar a prever a proliferação de algas”, até o R5-S4 e satélites R5-S2-2.0, que analisam como construir CubeSats mais ágeis.

“No curto prazo, o R5 espera demonstrar novos processos que permitam o desenvolvimento mais rápido e barato de cubesats de alto desempenho”, disse Sam Pedrotti, gerente de projeto R5 no Johnson Space Center da NASA em Houston, em um comunicado. permitirá que o R5 forneça “opções de viagem mais arriscadas para cargas úteis com níveis de prontidão tecnológica mais baixos, para que mais delas possam ser demonstradas em órbita.”

Alpha retorna ao vôo

O foguete Alpha foi lançado pela última vez em 22 de dezembro de 2023, quando lançou a missão “Fly the Lightning” em nome do cliente Lockheed Martin. Essa missão terminou em fracasso parcial quando um problema com o estágio superior fez com que o foguete não conseguisse colocar o satélite na órbita pretendida.

Em Fevereiro, a empresa apresentou um relatório de investigação de acidentes à FAA, que incluiu uma equipa de investigação de acidentes e uma equipa de revisão independente para determinar a causa raiz do problema. A Firefly determinou que era uma falha no software de Orientação, Navegação e Controle (GNC) que não se comunicava adequadamente com os motores do Sistema de Controle de Reação (RCS) no estágio superior.

“Estamos orgulhosos da capacidade da equipe combinada de trabalhar em conjunto para alcançar este resultado positivo”, disse Bill Weber, CEO da Firefly Aerospace, em comunicado. “Olhando para o futuro, o resultado importante a longo prazo é o amadurecimento rápido e completo do Alpha como o foguete confiável da classe de uma tonelada métrica que o mercado exige, ao qual a Firefly se dedica e entrega.”

O acidente parcial não dissuadiu a Lockheed Martin, como evidenciado pelo seu recente investimento nos foguetes Alpha da Firefly como passagem para o espaço. No início de junho, a empresa assinou um acordo de lançamento múltiplo com a Firefly que inclui 15 lançamentos confirmados e até 10 missões adicionais até 2029. O primeiro lançamento de um foguete Alpha FLTA006 está agendado para o final deste ano a partir de Vandenberg.

“Nossos clientes nos disseram que precisam de um progresso rápido em novas capacidades de missão”, disse Bob Behnken, diretor de aceleração de tecnologia Ignite da Lockheed Martin Space, em um comunicado. “Este acordo com a Firefly diversifica ainda mais nosso acesso ao espaço, permitindo-nos continuar. voando em alta velocidade para demonstrar “a tecnologia de ponta que estamos desenvolvendo para eles, além de nos permitir explorar ainda mais soluções espaciais táticas e de resposta”.

Em uma cerimônia de inauguração marcando grandes expansões nas instalações de fabricação em Cedar Park, Texas, no final de fevereiro, Weber disse ao público que Alpha FLTA005 é a primeira de um punhado de missões este ano.

“Vamos lançar o foguete Alpha quatro vezes este ano com missões reais que são importantes para o mundo em que operamos”, disse Weber. “Não vamos testar cargas úteis ou experimentá-las e ver o que acontece, contratos reais. com clientes reais, comerciais e governamentais. E então, voltaremos no próximo ano e faremos isso de seis a oito vezes.”

Durante essa apresentação, Weber disse que Alpha FLTA007 seria o primeiro lançamento de seu orbitador Elytra “no período de setembro/início de outubro”. As cargas úteis que serão anexadas a esta espaçonave não foram anunciadas.

Apresentando o Elytra: nossa linha de orbitadores altamente móveis e expansíveis. Anteriormente conhecido como Veículo de Serviço Espacial, o Elytra oferece soluções em órbita mais robustas, incluindo mobilidade, hospedagem, entrega e serviço no espaço cislunar e além. pic.twitter.com/bjJw969yBB – Firefly Aeroespacial (@Firefly_Space) 8 de agosto de 2023

A Firefly também anunciou que… Lançamento espacial Na Virgínia e na Suécia no mês passado. Ele disse que o Pad-0A no Porto Espacial Regional Mid-Atlantic (MARS) na Ilha Wallops, Virgínia, estará pronto para apoiar o foguete Alpha, bem como o Veículo de Lançamento Médio (MLV) (em parceria com Northrop Grumman) no início de 2025. Espaço anteriormente usado pelo foguete Antares 220+ da Northrop Grumman.

a parceria A parceria com a Corporação Espacial Sueca (SSC) permitirá o início dos lançamentos a partir do novo espaçoporto no Centro Espacial Estrange, na Suécia, a partir de 2026.

“Temos o prazer de anunciar esta colaboração histórica que terá um impacto significativo no mercado global de lançamentos, particularmente na Europa e nos Estados Unidos”, disse a CEO da SSC, Charlotta Sund, num comunicado. Ela acrescentou: “Ao reduzir a actual lacuna nos locais de lançamento orbital na Europa, esta cooperação fortalece a ligação transatlântica entre a Suécia e os Estados Unidos, ao mesmo tempo que traz capacidades espaciais únicas para os membros da Suécia na NATO. serviço em Esrange.” No norte da Europa.

A Firefly assinou um acordo em 2019 para usar o SLC-20 na Estação Espacial de Cabo Canaveral e anunciou planos para estabelecer uma instalação de fabricação Alpha no Exploration Park, perto dos portões do Centro Espacial Kennedy da NASA.

Durante uma visita à fábrica em fevereiro de 2024, Adam Oakes, vice-presidente de veículos de lançamento da Firefly, disse que a capacidade de lançamento a partir de Wallops será um grande trunfo, especialmente quando se trata de lançar o MLV, que lançará a espaçonave Cygnus ao Estação Espacial Internacional.

“Acho que o governo está buscando acesso flexível ao espaço, e a Flórida está a um furacão de ser adiado por algum tempo”, disse Oakes. “Portanto, voar de Wallops é uma vantagem única, eu diria, para este veículo. É muito competitivo em termos de custo em comparação com o atual sistema Falcon 9 e Dragon e, de fato, transporta mais carga útil do que o sistema de carga Falcon 9. Então, estamos muito entusiasmados com isso.”