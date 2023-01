Chiefs-Bengals AFC Championship: como Patrick Mahomes vai reabilitar o tornozelo lesionado antes do jogo de domingo

A lenda de Patrick Mahomes continua a crescer.

a Kansas City ChiefsO zagueiro saiu mancando após uma lesão no primeiro quarto Vitória de sábado na rodada do playoff, 27-20 Sobre o Jacksonville Jaguars.

Embora parecesse sentir muitas dores, Mahomes voltou a campo depois que um raio-x do tornozelo lesionado deu negativo. Embora ele claramente não tivesse mobilidade, ele conseguiu – e ajudou a levar Kansas City ao seu quinto jogo consecutivo no campeonato da AFC.

A lesão parece ser uma entorse de tornozelo alto, que geralmente ocorre com torção ou rotação – ou seja, quando o pé é plantado e girado em relação à canela. A lesão envolve danos Síndromeque são os ligamentos altos do tornozelo que conectam os ossos da perna: fivela e a canela.

Uma ressonância magnética confirmou hoje que o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, sofreu uma torção no tornozelo durante a vitória de sábado sobre o Jaguars, de acordo com uma fonte da liga. “Nada mais”, disse uma fonte, e Mahomes disse que planeja jogar no jogo do campeonato da AFC no próximo domingo. Adam Schefter 22 de janeiro de 2023

Essa lesão geralmente afasta um jogador por várias semanas – como vimos com o linebacker Clyde Edwards-Helaire, que não jogou depois de sofrer uma lesão semelhante na semana 11.

Mahomes teria passado por uma ressonância magnética no domingo, que confirmou uma suspeita de entorse no tornozelo. No entanto, há poucas dúvidas na mente dos torcedores de que o meio-campista estrela estará pronto para vestir no domingo para enfrentar Cincinnati Bengals no Campeonato Asiático.

Uma semana inteira de reabilitação será adicionada à preparação de Mahomes para o torneio. Vamos dar uma olhada no que pode estar envolvido.

Semana de Reabilitação Mahomes

Como não sabemos a gravidade da entorse, a extensão do dano tecidual ou os detalhes de como seu corpo reagirá nas 24 a 48 horas imediatas após a lesão, é impossível dizer o cronograma exato para a reabilitação. Com relatos de que as radiografias foram negativas, sabemos que não houve fraturas. É por isso que Mahomes conseguiu voltar durante o segundo tempo no sábado – e porque ele pode jogar no campeonato da AFC no domingo.

Entorses de tornozelo altas (e entorses de tornozelo típicas) tendem a causar inchaço e rigidez – especialmente na fase aguda. Portanto, Mahomes certamente combaterá a dor e o inchaço durante toda a semana. Estou realmente começando a lidar com esses problemas – e eles serão um fator importante para o quão bem ele será capaz de se recuperar antes de domingo.

Para reduzir a dor e a rigidez – e reduzir o inchaço – a primeira coisa a fazer será manter e melhorar a amplitude de movimento do tornozelo. Tudo será mantido o mais leve e indolor possível. Podemos esperar que a participação de treinamento de Mahomes seja limitada ao longo da semana, pois muito peso, corte ou plantio só vão irritar e inflamar a lesão.

À medida que a semana avança, Mahomes passará a fazer exercícios de fortalecimento específicos para o tornozelo e a perna, provavelmente usando uma esteira subaquática (e/ou antigravidade) para fortalecer a parte inferior da perna e o tornozelo e facilitar o suporte de peso – mas sem estressar o macio tecidos, o que poderia desencadear outra resposta inflamatória.

Finalmente, Mahomes precisará de algum treinamento de futebol específico para a carreira. O treinamento de equilíbrio e estabilidade será usado para aumentar a confiança no membro e fortalecer a articulação. Também devemos esperar que ele trabalhe na plantação do pé direito, usando alguns exercícios leves de movimento multidirecional para simular o movimento dentro do bolso.

O que podemos esperar do Campeonato Asiático?

Os jogadores demoram mais para se recuperar de entorses de tornozelo alto do que de entorses de tornozelo de eversão, o que cria um cronograma mais longo para recuperar a mobilidade total. A rotação lateral da tíbia será muito desconfortável. E como vimos com Mahomes durante a segunda metade do sábado, plantar, cortar e correr no membro ferido é doloroso – e, portanto, limitado.

Mahomes não estará 100% até domingo. Dada sua aparente dor (e falta de movimento) durante o segundo tempo no sábado, ele provavelmente não teria jogado se sua aparição no Super Bowl não estivesse em jogo.

Portanto, embora seja difícil saber exatamente como seu tornozelo ficará no pontapé inicial, é possível que Mahomes não tenha mobilidade; Manter a natureza improvisada de sua peça seria difícil.

No entanto, há boas notícias: Mahomes fez carreira lançando de plataformas desconfortáveis, descoladas e sem sustentação de peso. Mesmo na pior das hipóteses, ele provavelmente fará mais do que muitos zagueiros em circunstâncias semelhantes.

Kansas City emprega uma das melhores equipes de treinamento médico e atlético da liga. Mahomes terá todas as ferramentas e ajudas de reabilitação disponíveis à sua disposição. Há motivos para acreditar que, até domingo, ele terá chegado ao ponto mais avançado de sua recuperação que se poderia esperar.

E, como Mahomes provou repetidamente em sua carreira, ele é clímax concorrente. Esta lesão provavelmente limitará seu estilo de jogo habitual – e, até certo ponto, mudará seu plano de jogo ofensivo. Mas Mahomes ainda será… Mahomes.

Portanto, enquanto o caminho para o Super Bowl LVII está ficando mais complicado, o quarterback do Chiefs deve estar à altura do desafio.