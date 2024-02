O Lakers está descartando LeBron James e Anthony Davis contra o Celtics

BOSTON – O cambaleante Los Angeles Lakers não poderá contar com LeBron James e Anthony Davis quando enfrentarem o time número 1 da NBA, o Boston Celtics, na quinta-feira.

O Lakers rebaixou ambos os jogadores de questionáveis ​​para questionáveis ​​quase cinco horas antes da denúncia. James está sofrendo de dores no tornozelo esquerdo, e Davis está no relatório de lesão devido a tendinopatia bilateral de Aquiles e espasmos na coxa esquerda, que o fizeram perder a derrota do Lakers por 138-122 para o Atlanta Hawks na terça-feira.

Fontes da equipe disseram à ESPN que James e Davis participaram do tiroteio de quinta-feira na esperança de melhorar com o passar do dia.

Escolhas dos editores

1 relacionado

“Sinto-me um pouco melhor”, disse Davis quando questionado sobre seu quadril após o tiroteio.

Com três jogos em quatro noites em sua 21ª temporada, incluindo 48 minutos contra o Golden State Warriors no sábado, foi tomada a decisão de dar descanso a James.

Este é o primeiro jogo desta temporada em que o Lakers fica sem James e Davis.

O Lakers está 1-2 em sua atual viagem de seis jogos. O Celtics tem o melhor recorde caseiro da liga com 22-2.