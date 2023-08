Oregon DEQ emite consultoria de qualidade do ar para os condados de Deschutes e Crook; Noah Kahan cancela show no Saturday Bend

(Atualização: Noah Kahan cancela o show de sábado à noite no Anfiteatro Hayden Homes)

Outros condados também podem estar recebendo fumaça desses incêndios, diz Jefferson, e alguns estão no norte da Califórnia, Canadá.

PORTLAND, Oregon (KTVZ) — O Departamento de Qualidade Ambiental do Oregon e a Agência Regional de Proteção Aérea de Lynn divulgaram um relatório de qualidade do ar na sexta-feira para os condados de Jackson, South Josephine, East Charl, North Lake, Klamath, Deschutes e Crooke. Fica em vigor até domingo à tarde.

A fumaça intermitente dos incêndios de Lookout e Bedrock, junto com a fumaça do norte da Califórnia e do Canadá, também pode levar a períodos de baixa qualidade do ar e neblina na área metropolitana de Portland e nos condados de Wallowa, Union, Baker, Grant, Umatilla, Wasco e Jefferson no final da tarde de sábado para domingo, com a menor qualidade do ar no sábado à noite. Harney e Mallher fumavam intermitentemente até a tarde de sábado.

A fumaça levou ao cancelamento de um segundo show no Hayden Homes Amphitheatre em Bend em questão de dias, após o cancelamento do show My Morning Jacket na noite de quarta-feira.

“Noah Kahan tomou a decisão de cancelar seu show agendado para sábado, 19 de agosto, no anfiteatro Hayden Homes”, disse o Old Mill.

O local disse que todos os ingressos para o show serão reembolsados ​​no ponto de compra. A Ticketmaster reembolsará automaticamente os titulares de ingressos em 30 dias. Os frequentadores do show que compraram ingressos com dinheiro ou vales-presente do Old Mill District terão que visitar a fábrica de ingressos para receber um reembolso.

A declaração de Noah Kahanes na noite de sexta-feira sobre o cancelamento:

“Tomei a difícil decisão de cancelar o show de amanhã à noite em Bend devido aos incêndios florestais no centro de Oregon e à má qualidade do ar resultante na área. É uma situação frustrante que estamos observando de perto e esperamos que melhore – infelizmente isso parece ser o movimento mais responsável.

“Espero que todos na área fiquem seguros e coloquem sua saúde em primeiro lugar. Voltarei em breve e, honestamente, mal posso esperar para passar algum tempo em Bend. Estaremos compensando o tempo perdido. Enquanto isso, os reembolsos serão ser dado no seu ponto de compra.

Eu amo vocês, caras.”

Os níveis de fumaça podem mudar rapidamente dependendo do clima. Verifique as condições atuais em Blog de informações sobre fumaça do OregonE DEQ Índice de Qualidade do Arou baixando um arquivo Oregon Air A aplicação no seu smartphone.

A fumaça pode irritar os olhos e os pulmões e piorar algumas condições médicas. As pessoas com maior risco são bebês, crianças pequenas, pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e mulheres grávidas.

Proteja-se a si e à sua família quando os níveis de fumo aumentarem:

Fique dentro de casa, se possível. Mantenha janelas e portas fechadas. Se estiver muito quente, ligue o ar condicionado para recircular ou considere mudar para um local mais fresco.

Evite atividades extenuantes ao ar livre.

Use filtros de ar particulado de alta eficiência (HEPA) em sistemas de ventilação interna ou purificadores de ar portáteis. ou Crie seu próprio filtro de purificação de ar seguindo estas instruções.

Cuidado com a fumaça em sua área e evite locais com níveis mais altos.

Quando a qualidade do ar melhorar para moderada ou saudável (amarelo ou verde no índice de qualidade do ar), abra janelas e portas para ventilar residências e empresas, se as temperaturas permitirem.

Se você tiver um plano de respiração para uma condição médica, certifique-se de segui-lo e manter todos os medicamentos necessários para recargas.

Roupas, poeira e máscaras cirúrgicas não protegem contra partículas nocivas da fumaça. Os respiradores N95 ou P100 aprovados pelo NIOSH podem fornecer proteção, mas devem ser escolhidos e usados ​​adequadamente. Escolha um respirador aprovado pelo NIOSH com um N, R ou P junto com o número 95, 99 ou 100. Aprenda como usar e usar um respirador. Os respiradores não funcionam para crianças porque não vêm em tamanhos infantis. Pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares devem consultar um profissional de saúde antes de usar um respirador.

