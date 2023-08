Shia LaBeouf fará sua estréia no cinema em ‘Henry Johnson’ de David Mamet – prazo final

Jeff Vespa / Pam Socimel

Shia LaBeouf fará sua estreia nos palcos na estreia mundial do filme vencedor do Prêmio Pulitzer de David Mamet, Henry JohnsonDirigido por palavra L: geração x Showrunner, Marga Louise Ryan no The Electric Lodge em Venice, Califórnia. O elenco inclui David Beymer, indicado ao Oscar; O colaborador frequente de Mamet, Dominic Hoffman; e Evan Jongket da Broadway no papel titular da série Henry Johnson.

“Estou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar com David Mamet”, disse LaBeouf. “Seu talento e criatividade são incomparáveis, e estou realmente honrado em colaborar com o maior dramaturgo vivo. Henry Johnson é uma história única e envolvente. Não apenas me inspirou, mas também me impulsionou a me desenvolver como artista. Orientação e direção de Marga foram inestimáveis ​​e sou grato pelo conhecimento e sabedoria que ele compartilhou comigo. Evan é comigo. Trabalhar com esses artistas aprofundou minha apreciação pelo poder de contar histórias. Sou muito grato pela oportunidade de aprender com eles e construir com eles.”

A peça segue a situação de um homem depois que um ato de piedade vira sua vida de cabeça para baixo. A inauguração está prevista para 1º de setembro de 2023.

“Konstantin Stanislavsky escreveu que qualquer diretor que faz algo interessante com um roteiro não entende o roteiro”, disse Mamet. “A maioria dos diretores de teatro são apenas professores de inglês com o diretor de palco preparando chá para eles enquanto confundem os atores. Deus os perdoe e Deus abençoe a Sra. Ryan.”

A peça está programada para acontecer de 1º a 24 de setembro.