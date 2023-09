Oracle vê receita abaixo das estimativas à medida que os gastos com nuvem se deterioram

11 de setembro (Reuters) – A Oracle Corp (ORCL.N) previu na segunda-feira que a receita para o trimestre atual ficará aquém das metas de Wall Street e superou por pouco as expectativas para o primeiro trimestre, à medida que a economia difícil comprimiu os gastos das empresas com nuvem, fazendo com que suas ações caíssem. 9%% em negociações estendidas. .

Após o aumento da procura pela nuvem durante a pandemia, as empresas estão a repensar os seus planos de digitalização, prejudicando a Oracle, que tenta recuperar o atraso num setor dominado por concorrentes maiores, como a Amazon Web Services (AMZN.O) e a Microsoft (MSFT.O).

No entanto, os analistas disseram que o aumento na adoção de aplicações de inteligência artificial (IA) poderia impulsionar os negócios de infraestrutura em nuvem da Oracle porque os avanços em sua tecnologia de rede são mais adequados para suportar cargas de trabalho de IA.

“Até hoje, os desenvolvedores de IA assinaram contratos para comprar mais de US$ 4 bilhões em capacidade na nuvem Gen2 da Oracle. Isso é o dobro do que reservamos no final do quarto trimestre”, disse Larry Ellison, presidente e CTO da Oracle.

Ellison, que se descreveu como um amigo próximo de Elon Musk, anunciou que a startup de IA do CEO da Tesla, xAI, assinou um contrato para treinar modelos de IA na nuvem Gen2 da Oracle.

Ele também disse que todas as nove empresas de serviços públicos de propriedade da Berkshire Hathaway substituirão seus sistemas de planejamento de recursos empresariais existentes pelos aplicativos Fusion Cloud da Oracle.

As ações da Oracle subiram cerca de 55% até agora neste ano.

A empresa espera que a receita do segundo trimestre cresça entre 5% e 7%, abaixo da estimativa média dos analistas de 8,2%, segundo dados do LSEG. A empresa também espera lucro ajustado de US$ 1,30 a US$ 1,34 por ação, em comparação com expectativas de US$ 1,33.

A receita do primeiro trimestre foi de US$ 12,45 bilhões, um pouco abaixo das estimativas de US$ 12,47 bilhões.

Excluindo itens, as ações renderam US$ 1,19, em comparação com estimativas de US$ 1,15.

(Reportagem de Akash Sriram em Bengaluru – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Devika Simnath

