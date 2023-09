Disney está perto de chegar a um acordo que acabaria com a interrupção da TV a cabo

A batalha de apagão entre a gigante da TV a cabo Charter Communications e a Disney parece estar chegando ao fim.

Horas antes de “Monday Night Football”, transmitido no canal ESPN da Disney, espera-se que as duas empresas cheguem a um acordo que permitirá que milhões de clientes da Charter Cable assistam ao jogo, informou David Faber da CNBC na segunda-feira, citando fontes.

As ações da Charter e da Disney, bem como de suas contrapartes de mídia, incluindo Warner Bros. Discovery e Paramount Global, estavam sendo negociadas em alta na manhã de segunda-feira.

Representantes da Disney e da Charter não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Os termos do que o acordo incluiria não estavam claros na manhã de segunda-feira.

A disputa já dura desde o final de agosto, quando as negociações de renovação de transporte entre as duas empresas fracassaram e deixaram milhões de clientes sem canais de TV da Disney, incluindo ESPN, FX e Disney Channel.

Na época do apagão, a Charter tinha cerca de 14,7 milhões de clientes.

Como resultado, a Charter viu alguns clientes de TV paga da Spectrum rebaixarem seu pacote em favor de opções de TV pela Internet, como o Hulu + Live TV da Disney ou o YouTube TV do Google. Nos dias seguintes ao apagão – que ocorreu em meio ao Aberto dos Estados Unidos e ao início da temporada de futebol americano universitário, ambos exibidos na ESPN – a Disney disse que as assinaturas do Hulu + Live TV foram 60% maiores do que o esperado.

A disputa continuou após o início da temporada da NFL na quinta-feira.

Disputas de transporte e cortes de energia são comuns. Mas Charter descreveu o momento em que a Disney Networks fechou como um momento mais significativo, quando a empresa anunciou que o modelo de TV paga estava quebrado.

Horas após o início da interrupção, os executivos da Charter realizaram uma teleconferência com investidores para pressionar por um acordo renovado com a Disney que daria aos clientes de TV paga da Spectrum acesso gratuito aos aplicativos de streaming suportados por anúncios da Disney, Disney+, ESPN+ e Hulu.

Este ponto em particular parece ser o ponto de discórdia nas negociações.

A Disney respondeu que as suas redes de transmissão e de televisão não são iguais devido ao conteúdo original estrear exclusivamente na televisão ao vivo e ao seu investimento de milhares de milhões de dólares em conteúdo de transmissão exclusivo.

O conflito público destacou os problemas enfrentados pelas empresas de comunicação social. O corte de cabos pegou e os consumidores estão rapidamente recorrendo aos serviços de streaming. As empresas de comunicação social utilizam o conteúdo dos seus canais de televisão paga para serviços de streaming, o que poderá acelerar a transição.

No entanto, as taxas cobradas pelos fornecedores de televisão por assinatura, como a Charter, para transmitir redes em directo, ainda são elevadas – embora estejam a diminuir com menos clientes no pacote – e estão a apoiar o fluxo de caixa e a rentabilidade das empresas de comunicação social. Empresas de mídia como a Disney ainda estão trabalhando para tornar o streaming um negócio lucrativo.

Embora a oferta de serviços de televisão por assinatura faça parte do pacto há muito tempo, a banda larga usurpou-a como a pedra angular da sua rentabilidade e do seu negócio. Mesmo quando os consumidores cortam o cabo da TV, eles ainda são clientes de banda larga.

O CEO da Charter, Chris Winfrey, disse que a empresa planeja pressionar por termos semelhantes nas próximas negociações com outras empresas de conteúdo.

Nos dias seguintes à interrupção, Winfrey falou em uma conferência de investidores, onde disse que as discussões com outras empresas de conteúdo de mídia já haviam começado.

Ele também reiterou a posição da empresa de que o modelo de TV paga está quebrado e em ponto de inflexão.