O novo CEO do Grupo Alibaba define prioridades estratégicas para os funcionários

XANGAI (Reuters) – O novo CEO do Grupo Alibaba, Eddie Wu, disse aos funcionários que o principal foco estratégico da gigante da tecnologia no futuro será “o usuário em primeiro lugar” e “confiar na inteligência artificial”, de acordo com uma mensagem interna analisada pela Reuters.

Wu, que enviou a carta na terça-feira, seu terceiro dia no cargo, disse que o Alibaba também se concentrará na promoção de jovens funcionários, especialmente aqueles nascidos depois de 1985, para formar o núcleo das equipes de gestão empresarial nos próximos quatro anos.

Isso ajudaria a manter uma “mentalidade de startup” e evitaria que a empresa “tropeçasse em nossos velhos hábitos”, disse ele.

O novo CEO, cofundador do Grupo Alibaba e antigo tenente do ex-presidente Jack Ma, expõe as suas prioridades estratégicas num momento importante para o Alibaba, que está a passar pela maior reestruturação organizacional dos seus 24 anos de história.

Na noite de domingo, o Alibaba também anunciou que Wu atuará simultaneamente como CEO de sua unidade de computação em nuvem, substituindo Daniel Zhang.

A notícia foi uma surpresa para muitos, já que Zhang disse em junho que deixaria o cargo de CEO do Grupo Alibaba para se concentrar em sua divisão de nuvem, que pretende fazer um IPO até maio de 2024.

O Cloud Intelligence Group, avaliado entre 41 mil milhões e 60 mil milhões de dólares este ano, está entre as cinco unidades que a Alibaba está a desmembrar como parte da sua reestruturação.

A unidade de nuvem é a segunda maior fonte de receita do Alibaba, depois do comércio eletrônico doméstico, e abriga o modelo generativo de IA do grupo, Tongyi Qianwen.

“Durante a próxima década, o agente de mudança mais significativo será a disrupção trazida pela inteligência artificial em todos os setores”, afirmou Wu na carta.

“Se não acompanharmos as mudanças da era da IA, seremos deslocados.”

A Alibaba superou as expectativas dos analistas no seu relatório de lucros do primeiro trimestre no mês passado, mas a sua recuperação após uma repressão regulatória de dois anos foi complicada pelos desafios duplos do aumento da concorrência e da desaceleração da economia chinesa.

Os ventos contrários económicos ajudaram a empurrar mais consumidores domésticos de comércio eletrónico para plataformas de custos mais baixos, como o Pinduoduo da PDD Holdings (PDD.O) e o Douyin da ByteDance, a versão chinesa do TikTok, levando o braço doméstico de comércio eletrónico da Alibaba a concentrar-se na relação qualidade/preço . Fatias.

A unidade de nuvem registou um crescimento de receitas de 4% durante o trimestre, o menor entre as seis unidades de negócio do grupo, mas os analistas estimam que seja o maior fornecedor de serviços de nuvem na China, com uma quota de mercado de 34%, à frente da Huawei Technologies. [RIC:RIC:HWT.UL]Tencent Holdings (0700.HK) e Baidu (9888.HK).

Relatórios de Casey Hall; Editado por Gerry Doyle e Stephen Coates

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.