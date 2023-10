Olivia Culpo quer um filho logo após o casamento de Christian McCaffrey

Esportes e entretenimento

Olivia Culpo está animada com seu próximo capítulo com o noivo Christian McCaffrey.

No TikTok na sexta-feira, a estrela do Sports Illustrated Swimsuit falou sobre os planos futuros do casal para o bebê enquanto discutia seu próximo casamento em seu vídeo “Get Ready With Me”.

“Sinto que no dia seguinte ao meu casamento vou tirar meu DIU e começar a tentar imediatamente”, disse Culpo.

Culpo, 31, anunciou seu noivado com McCaffrey, 27, em abril passado, após quase quatro anos de namoro.

Mais tarde, eles comemoraram com uma festa de noivado durante o verão no estado natal de Culpo, Rhode Island, onde ela e a estrela do 49ers se casarão.

“Demoramos muito para descobrir onde queríamos nos casar. Já estávamos pensando no Colorado há um tempo, porque é de lá que Christian é”, Culpo compartilhou no vídeo do TikTok.

Olivia Culpo falou sobre seus futuros planos familiares e seu próximo casamento em um novo vídeo do TikTok. Olivia Culpo/TikTok

Christian McCaffrey e Olivia Culpo anunciaram seu noivado em abril de 2023. Olivia Culpo/Instagram

A ex-vencedora do Miss Universo acrescentou mais tarde sobre Rhode Island: “É o melhor estado do mundo e vou me casar aqui!”

Culpo está planejando o casamento enquanto McCaffrey está no meio de sua oitava temporada na NFL.

A escolha anterior da primeira rodada foi originalmente escolhida em oitavo lugar geral pelos Panteras em 2017, antes de ser negociada com os 49ers em outubro passado.

Olivia Culpo costuma apoiar Christian McCaffrey em seus dias de jogo no 49ers. Olivia Culpo/Instagram

O running back do 49ers, Christian McCaffrey (23), em ação em 15 de outubro de 2023. Imagens Getty

Em seis jogos nesta temporada, McCaffrey marcou sete touchdowns corridos para 553 jardas.

Ele também teve dois touchdowns.

Culpo frequentemente torce por McCaffrey nos jogos do 49ers, incluindo a vitória do San Francisco por 42 a 10 sobre os Cowboys no “Sunday Night Football” no início deste mês.

“Orgulhoso @christianmccaffrey,” ela jorrou no Instagram na hora.

O status de McCaffrey para o jogo de segunda-feira contra os Vikings é atualmente questionável, depois de sofrer uma lesão oblíqua na derrota por 19 a 17 no fim de semana passado para os Browns.





