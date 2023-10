Will Ferrell e John C. Reilly se reúnem para o aniversário de Snoop Dogg

o Meio-irmão Eles estão de volta e querem que Snoop Dogg tenha um Natal muito feliz.





No sábado, um dia depois de Snoop comemorar seu 52º aniversário, a lenda do rap dividiu o palco com Will Ferrell e John C. Reilly no show. Melhor noite da sua vida 2 Oferta de benefício. Mas antes que pudesse sair dos holofotes, Snoop ficou surpreso ao ser o centro das atenções graças a um anúncio especial de Riley.





“Ontem foi um dia muito especial”, disse Riley ao público no Greek Theatre em Los Angeles, em um vídeo compartilhado no site de Snoop. Instagram. “Era o aniversário do Sr. Snoop Dogg. Estamos prestes a cantar parabéns ao maior rapper do mundo!”





Snoop Dogg, John C. Reilly e Will Ferrell.

O vídeo, que mostra os bastidores, mostra Ferrell trazendo um enorme bolo de três camadas para o anfitrião, que imediatamente pega um baseado para acender suas velas de aniversário.





“É disso que estou falando”, disse Riley, recebendo aplausos do público.





A dupla então liderou a multidão em “Happy Birthday”, seguida por Snoop soprando suas velas.









“Meus irmãos me surpreenderam 🎂🐾🔥😂,” Snoop legendou sua postagem. “Will e John.”





Antes das festividades de Natal, Reilly e Ferrell colaboraram em uma versão de “Boats ‘N Hoes”, uma canção originalmente cantada por seus personagens Brennan e Dale em Meio-irmão. Snoop subiu no palco para recitar um verso, antes dos três lançarem o hit do rapper de 1994, “Gin and Juice”.





Embora esteja claro que Ferrell e Reilly compartilham uma longa história de colaboração – incluindo Noites de Talladega: a canção de Ricky Bobby E Holmes e Watson – o Locutor A estrela também tem uma história com Snoop. Ambos apareceram em 2003 Moda antigae mais tarde fez insultos durante o assado do Comedy Central de Justin Bieber em 2015.





