Pedro Pascal analisa o monólogo do coelho mau

Pedro Pascal voltou ao “SNL” na noite de sábado, fazendo uma aparição surpresa durante o monólogo de abertura do apresentador Bad Bunny.

O ator, que apresentou o episódio da última temporada, serviu como uma espécie de tradutor, enquanto Bad Bunny se gabava de todas as coisas que gostava de fazer em espanhol – melhor do que em inglês. Ele também começou a reger monólogos em espanhol.

“Quero trazer meu amigo para ajudar. Pedro?” perguntou Coelhinho Mau. Mas Pascal disse ao público que Bad Bunny o estava elogiando bastante. “Diz que tenho sorte de estar aqui com meu ator favorito Pedro Pascal”, disse Pascal após um longo clipe de Bad Bunny. Pascal aconselhou Bad Bunny a fazer uma piada autodepreciativa sobre seu rosto ou corpo, e o anfitrião respondeu que ele não tinha características para zombar. “Exatamente. Eu também”, respondeu Pascal. Pascal também aconselhou Bad Bunny a mostrar uma foto embaraçosa sua, e o anfitrião disse que não conseguiu encontrar nada.

Pascal acabou participando da maior parte do show, aparecendo em um esquete ao lado do apresentador e fornecendo seu segundo número musical. No esboço, os dois homens interpretam mães que falam espanhol e têm um olhar cético em relação à nova namorada do filho.

Pascal ganhou grande fama graças aos seus papéis em uma série de séries populares de fantasia e ficção científica, incluindo “Game of Thrones” na HBO, “The Mandalorian” na Disney+ e “The Last of Us” na HBO. Na temporada passada ele apareceu no SNL com o convidado musical Coldplay.