Em poucas horas neste fim de semana, a atual campeã da Copa do Mundo Feminina da Espanha, Olga Carmona, experimentou um ponto alto na carreira e uma derrota profunda, a última das quais foi removida dela para que ela pudesse se concentrar na final de domingo.

A Real Federação Espanhola de Futebol disse em um comunicado que Carmona, que marcou o gol da vitória da Espanha contra a Inglaterra, soube da morte de seu pai após a partida.

“A RFEF lamenta profundamente informar o falecimento do pai de Olga Carmona. O jogador de futebol soube da triste notícia após a final da Copa do Mundo. Enviamos nossos sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor. Amamos você, Olga.

Em um tweet emocionalmente carregado, Carmona comparou seu pai a uma superestrela que a despreza durante sua jogada final.

“E mesmo sem saber disso, eu tinha minha estrela antes do lançamento”, escreveu ela. “Sei que você me deu forças para realizar algo verdadeiramente único. Sei que você estava me observando esta noite e que está orgulhoso de mim. Descanse em paz, pai.”

O clube de Carmona, Real Madrid, também emitiu um comunicado expressando suas condolências.

“O Real Madrid, o presidente e o conselho de administração estão profundamente tristes com a morte do pai da nossa jogadora Olga Carmona. O Real Madrid apresenta as suas mais profundas condolências e condolências a Olga, sua família e todos os seus entes queridos. Que Deus o tenha. .”

O golo de Carmona aos 29 minutos foi decisivo, com assistência La Roja Apenas o segundo país, depois da Alemanha, a vencer as Copas do Mundo masculina e feminina.

Após o gol, Carmona levantou a camisa em comemoração. Após a partida, ela explica que fez isso para homenagear a mãe de sua melhor amiga, que faleceu recentemente.

O gol de Carmona selou a vitória da Espanha contra todas as probabilidades. que La Roja Derrotar os atuais campeões e favoritos antes da partida, apesar das brigas e divisões que dominaram a seleção nacional ao longo do torneio, torna essa conquista extraordinária.

No ano passado, 15 jogadores espanhóis declararam-se indisponíveis para a convocação, afirmando-se insatisfeitos com os métodos de treino do treinador Jorge Vilda, que descreveu a situação na altura como um “constrangimento global”.

Apenas três dos 15 jogadores que escreveram cartas à federação espanhola no ano passado, dizendo que a “situação” dentro da seleção afetou seu “estado emocional” e saúde, foram selecionados para a seleção da Copa do Mundo.

O país é hoje o melhor do mundo, mas o futuro internacional desses jogadores exilados ainda é incerto. Com a vitória, as questões que cercam a estrutura nacional, sobre se ou como a disputa pode ser resolvida, não desaparecem.

Se os problemas puderem ser resolvidos fora de campo, o futuro da Espanha brilha muito, porque a nação ibérica é agora, incrivelmente, a campeã do Mundial Feminino nos escalões Sub-17, Sub-20 e sénior.