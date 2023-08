Luis Rubiales: presidente do futebol espanhol enfrenta críticas depois de dar um beijo surpresa na boca da vencedora da Copa do Mundo, Jennifer Hermoso, após ganhar o ouro

CNN

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, está enfrentando críticas por ter dado um beijo surpresa na boca da meio-campista espanhola Jennifer Hermoso, depois que a jogadora de 33 anos conquistou a medalha de ouro após a vitória da equipe na final da Copa do Mundo Feminina sobre a Inglaterra em Domingo.

Rubiales estava no palco para a gala de premiação da FIFA após a final, junto com outros dignitários, incluindo o presidente da FIFA, Gianni Infantino, a rainha Letizia da Espanha e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese.

O vídeo mostra Rubiales abraçando Hermoso, depois colocando as mãos na cabeça antes de beijá-la. Então ele dá um tapinha nas costas dela enquanto ela se afasta.

“Ei, eu não gostei, hein”, diz Hermoso enquanto aparece para responder a perguntas sobre o incidente em um vídeo do Instagram Live – um clipe que o jornalista espanhol Irate Vida compartilhou no X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

Mais tarde, no vídeo do Instagram Live – feito no vestiário da Espanha – Hermoso respondeu a uma pergunta de outra mulher: “Mas o que você tem feito, irmã?” O jogador de 33 anos respondeu: “Mas o que devo fazer?”

Questionado pela Rádio Marca sobre o incidente Hermoso, Rubiales respondeu: “O beijo com Jenny? Há idiotas por toda parte. Quando duas pessoas têm um momento de carinho sem importância, não podemos ouvir a idiotice. Somos heróis e fico com isso .”

Mas Alberto Ortega do jornal espanhol El Confidencial Postado em X Que “Rubiales pegar a taça dos jogadores para dar à rainha Letizia e beijar Jennifer Hermoso na boca é nojento”.

Novas evidências da necessidade de absorção da câmera [be the center of attention] E ser o protagonista quando não for a vez dele”, acrescentou Ortega.

Colin Millar, jornalista do Daily Mirror que escreve sobre futebol europeu para o jornal britânico, chamou o comportamento de Rubiales de “inaceitável”.

“Este é o ponto alto da carreira de um jogador de futebol e eles são muito carregados emocionalmente”, escreveu ele. Millar em X.

Hermoso não foi o único jogador espanhol que Rubiales beijou nas comemorações pós-jogo.

Depois que outros membros da equipe espanhola coletaram suas medalhas, o vídeo de Rubiales o mostra beijando os dois nas bochechas e segurando um ao outro em seus braços.

Outro vídeo mostra Rubiales interrompendo um grupo de jogadores espanhóis comemorando, antes de beijar Olga Carmona, que marcou o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra, na bochecha.

Em um vídeo postado pela estrela espanhola Salma Baraluelo em uma transmissão ao vivo no Instagram, Rubiales é mostrado entrando no vestiário e dizendo aos jogadores espanhóis que a Federação Espanhola de Futebol pagará uma viagem para Ibiza, onde Hermoso se casará. .

A CNN entrou em contato com o agente de Hermoso sobre o incidente e também com o assessor de imprensa da RFEF na Austrália para comentar, mas nenhuma resposta foi ouvida no momento da publicação.