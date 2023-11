Ofertas da Cyber ​​​​Monday Sonos: economize na Era 100, Move, Roam e muito mais

Uma rápida olhada nas melhores ofertas de alto-falantes da Cyber ​​​​Monday Sonos: Melhor para viagens Quarto Sonos $ 134 na Sonos

(Economize $ 45)

Do elegante e portátil alto-falante Roam ao elegante e compacto alto-falante Beam, somos grandes fãs da abrangente gama de áudio que a Sonos tem a oferecer. A única coisa que não gostamos são os preços altos.

A Sonos, como outras marcas sofisticadas (como Apple ou Dyson), raramente oferece vendas. O Cyber ​​​​Weekend é uma das únicas exceções. Portanto, nem é preciso dizer que estamos atentos a ofertas de alto-falantes, barras de som e outros sistemas de áudio Sonos. Embora o Walmart e a Best Buy estejam oferecendo grandes descontos em alguns de nossos alto-falantes Sonos favoritos, o melhor lugar para fechar um negócio com a Sonos é – rufar de tambores, por favor – no próprio site da Sonos.

Abaixo, reunimos as melhores ofertas ao vivo da Cyber ​​​​Monday Sonos. Volte regularmente – atualizaremos a lista quando surgirem novas ofertas.

Observação: Todas as ofertas recém-adicionadas são marcadas com um ✨, enquanto as ofertas marcadas com 🔥 caíram para o preço mais baixo de todos os tempos. trata de um Batida Eles estão esgotados ou expirados no momento em que este artigo foi escrito.

Ofertas de palestrantes da Cyber ​​​​Monday Sonos

Por que gostamos

Lançado recentemente no início deste ano, é o primeiro desconto para o Sonos Era 100. O Era 100 é um substituto direto do Sonos One, que não está mais na linha oficial do Sonos. Embora pareça semelhante ao One, o Era 100 é um pouco mais alto, e conta com controles atualizados na parte superior com controle de volume capacitivo e um novo botão para desligar o assistente de voz. Sem falar que possui dois alto-falantes e pode produzir som estéreo por conta própria, ao contrário de seu antecessor. Infelizmente, ele não oferece áudio espacial. Você precisará de um Era 300 para isso, que custa mais de US$ 200. Economize $ 50 na Black Friday e compre o Sonos Era 100 por pouco menos de $ 200 na Sonos ou Best Buy.

Mais ofertas de palestrantes da Cyber ​​​​Monday Sonos

Ofertas de palestrantes da Cyber ​​​​Monday

Mais ofertas da Cyber ​​​​Monday Sonos