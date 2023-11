Obama exorta os americanos a compreenderem “toda a verdade” da guerra entre Israel e Gaza

Barack Obama apresentou uma análise complexa do conflito entre Israel e Gaza, dizendo a milhares dos seus antigos assessores que todos eles são “até certo ponto cúmplices” no actual derramamento de sangue.

“Olho para isto e penso no que poderia ter feito durante a minha presidência para levar isto adiante, por mais que tentasse?”, disse ele numa entrevista conduzida pelos seus ex-funcionários no seu podcast, Pod Save America. . “Mas há uma parte de mim que ainda diz: ‘Bem, havia algo mais que eu poderia ter feito?’

Obama entrou na Casa Branca convencido de que poderia ser o presidente que resolveria o conflito de décadas entre israelitas e palestinianos. Ele deixou o cargo depois de anos de atrito e desconfiança com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que estava frustrado com a forma como o presidente lidou com o acordo nuclear com o Irã e com sua exigência de que Israel suspendesse a construção de novos assentamentos.

Nas suas declarações de sexta-feira, proferidas numa reunião da sua antiga equipa em Chicago, Obama reconheceu as fortes emoções provocadas pela guerra, dizendo: “Estas coisas têm um século e estão a vir à tona”. Ele culpou as redes sociais por exagerarem as divisões e reduzirem o espinhoso conflito internacional ao que ele via como meros slogans.

No entanto, ele instou os seus ex-assessores a “compreenderem toda a verdade”, numa aparente tentativa de equilibrar as matanças de ambos os lados.

Obama disse: “O que o Hamas fez foi horrível e não há justificativa para isso”. “Também é verdade que a ocupação e o que está a acontecer aos palestinianos é insuportável.”

Ele continuou: “Também é verdade que existe uma história do povo judeu que pode ser ignorada, a menos que os seus avós ou bisavós, ou o seu tio ou tia, lhe contem histórias sobre a loucura do anti-semitismo. A verdade é que há pessoas a morrer agora e elas não têm nada a ver com o que o Hamas fez.”

No entanto, Obama parece reconhecer os limites das suas reflexões sobre como colmatar divisões e abraçar a complexidade.

“Mesmo o que você acabou de dizer, que parece muito convincente, ainda não responde à realidade de, bem, como podemos evitar o assassinato de crianças hoje?” Ele disse. “Mas o problema é que se você está imerso nisso, bem, o outro lado está imerso em lembrar os vídeos que o Hamas fez ou o que fez no dia 7 deste mês, e eles estão imersos nisso também, o que significa que iremos não faça isso.” Impeça que essas crianças morram.”