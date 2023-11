“Intenso bombardeio” das forças de ocupação nos hospitais de Gaza em meio a um corte de energia | Notícias do conflito israelo-palestiniano

Israel continua o seu pesado bombardeamento nas proximidades de vários hospitais no norte da Faixa de Gaza, segundo autoridades da Faixa sitiada, com todas as comunicações e serviços de Internet novamente cortados.

Salama Maarouf, chefe do gabinete de comunicação social do governo do Hamas, disse no domingo à noite: “Durante mais de uma hora, houve intensos bombardeamentos em torno dos hospitais”.

A área ao redor do Hospital Al-Shifa, o maior hospital dos Territórios Palestinos, sofreu ataques particularmente pesados, segundo Marouf.

Safwat Kahlot da Al Jazeera, falando de Deir al-Balah, no centro de Gaza, disse que o bombardeio mais intenso no domingo ocorreu na área ao redor do hospital.

“Podemos compreender que estes ataques aéreos visam empurrar as forças israelitas que cercam a cidade de Gaza em direcção ao Hospital Al-Shifa. Sabemos que milhares de pessoas abandonaram as suas casas nestes bairros em direcção ao hospital em busca de abrigo.”

“O que indica que o exército israelense está planejando algo grande, talvez nas próximas horas ou nos próximos dias, em relação ao próprio Hospital Al-Shifa.”

🚨Cerca de 2,3 milhões de civis em Gaza 👨‍👩‍👧‍👦 atualmente não conseguem acessar os serviços médicos de emergência 🚑 em meio aos bombardeios contínuos e estão sofrendo um blecaute de comunicações pela terceira vez desde o início da escalada.#Gaza_under_attack – Sociedade do Crescente Vermelho Palestino (@PalestineRCS) 5 de novembro de 2023

No início do domingo, um ataque israelita ocorreu perto do Hospital Al-Quds, na cidade de Gaza, ferindo pelo menos 14 pessoas e danificando o edifício.

O bombardeamento ocorreu depois de o exército israelita ter acusado mais uma vez o Hamas de utilizar hospitais na sua campanha militar contra Israel.

“O Hamas está a colocar tropas e armas dentro, debaixo e à volta de escolas, mesquitas, casas e instalações da ONU”, disse o porta-voz do exército israelita, Daniel Hagari, aos jornalistas no domingo.

“Entre os piores crimes de guerra cometidos pelo Hamas está a utilização de hospitais para esconder a sua infra-estrutura terrorista.”

O Hamas rejeitou repetidamente esta acusação.

Os militares israelitas confirmaram que estavam a ocorrer “grandes” ataques em Gaza no domingo, com um porta-voz militar alegando que a ofensiva terrestre israelita tinha dividido os territórios palestinianos em dois.

O porta-voz Daniel Hajari disse que as forças israelenses “cercaram a cidade de Gaza… e agora há Gaza do Sul e Gaza do Norte”. Ele acrescentou que as forças “chegaram à costa e a estão controlando”.

O grupo de defesa do acesso à Internet NetBlocks.org relatou uma “quebra na conectividade” em toda Gaza. A empresa palestina de telecomunicações Paltel confirmou a queda de energia.

“Perdemos contacto com a grande maioria dos membros da equipa da UNRWA”, disse Juliette Touma, porta-voz da agência da ONU para os refugiados palestinianos, à Associated Press. A primeira interrupção em Gaza durou 36 horas e a segunda algumas horas.

Preocupações com instalações de saúde que abrigam civis

A Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com a segurança dos pacientes, profissionais de saúde e milhares de pessoas que se refugiaram no Hospital Al-Quds.

A organização afirmou numa publicação no site X: “A Organização Mundial da Saúde reitera o seu apelo a um cessar-fogo imediato, à proteção eficaz dos civis e aos cuidados de saúde, e ao respeito pelo direito humanitário internacional”.

“No nosso Hospital Al-Quds, estamos profundamente preocupados com a situação devido aos fortes bombardeamentos dos últimos dias, que atingiram áreas próximas do hospital”, disse Tommaso Della Longa, porta-voz da FICV em Genebra. A Cruz e o Crescente Vermelho disseram à Al Jazeera.

“ontem [Saturday]Ele acrescentou que o ataque quebrou as janelas e a fumaça entrou no hospital, que atualmente trata cerca de 500 pacientes.

Hospitais e ambulâncias foram bombardeados várias vezes desde que os últimos ataques israelitas começaram, em 7 de Outubro, matando pacientes e civis deslocados que se refugiavam nas instalações, bem como profissionais de saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 39 instalações de saúde foram danificadas desde o início da guerra. Os hospitais também foram forçados a fechar ou interromper os serviços depois que a eletricidade e o combustível foram cortados.

Pelo menos 9.770 palestinianos, incluindo 4.008 crianças, foram mortos na Faixa de Gaza desde o início da última guerra, enquanto bairros inteiros foram reduzidos a escombros. Mais de 1.400 pessoas foram mortas num ataque do Hamas ao sul de Israel que deu início a esta guerra.

As Nações Unidas estimam que cerca de 1,5 milhões de pessoas estão actualmente deslocadas internamente em Gaza.