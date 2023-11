A guerra entre Israel e o Hamas, a crise de Gaza, a visita de Blinken ao Médio Oriente

Pessoas arrumam seus pertences depois de evacuarem suas casas em Rafah, Gaza, no dia 1º de novembro. Muhammad Abed/AFP/Getty Images

O enviado especial dos EUA para questões humanitárias no Médio Oriente disse no sábado que o número de pessoas que fugiram do norte do Vale de Gaza para a parte sul da Faixa é estimado em 800.000, “possivelmente até um milhão”, uma transferência em massa que tem exacerbou a situação humanitária. Problemas que deverão aumentar à medida que mais pessoas fogem.

O enviado David Satterfield disse que deve haver um “movimento seguro e sustentável” de ajuda não apenas da passagem de Rafah, no Egito, para Gaza, mas “para pontos de necessidade no sul”.

“Estes pontos de necessidade estão a aumentar à medida que mais e mais pessoas vêm para o Sul”, acrescentou.

Satterfield disse que a capacidade de transportar ajuda humanitária aumentou significativamente, especialmente na semana passada, de “praticamente zero em termos de capacidade de transportar ajuda humanitária através do corredor de Rafah para Gaza”, mas sublinhou que mesmo o número actual de camiões de ajuda atravessar a travessia diariamente não é suficiente.

Satterfield disse que embora os Estados Unidos acreditem que o atual fluxo diário de caminhões para Gaza seja sustentável, ele é “desafiado pelo meio ambiente no sul de Gaza”, observando que armazéns da ONU contendo suprimentos essenciais e alimentos foram invadidos no início de a semana.

“Havia…um ambiente em Gaza que permitia uma vida comercial mais normal, a circulação de gás de cozinha, óleo de cozinha, abastecimentos e necessidades vitais”, disse ele. “Este não é o caso agora.”

O abrigo também é um problema, acrescentou.

“Ainda temos 350 mil ou 400 mil no norte. Se esses indivíduos – parte deles – vierem para o sul, isso aumentará o fardo, aumentará ainda mais a procura”, acrescentou.

O exército israelense tem Ele apelou aos civis em Gaza para se deslocarem para o sul Numa altura em que intensifica a sua agressão aérea e terrestre contra a Cidade de Gaza e o Norte de Gaza. Grupos internacionais de ajuda humanitária e de direitos humanos criticaram os apelos de Israel para que os residentes evacuassem o norte sem parar os combates, enquanto estradas e outras infra-estruturas foram gravemente danificadas.

Hospitais de campanha e navios potenciais: Satterfield disse no sábado que os Estados Unidos estão estudando a possibilidade de estabelecer hospitais de campanha no sul de Gaza, enquanto Israel está se comunicando com os países sobre a colocação de navios-hospitais na costa de Gaza.

Satterfield disse que os Estados Unidos estão em negociações com agências como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e os Médicos Sem Fronteiras para instalar hospitais de campanha nas tendas.

“A contratação de pessoal agora – o que todos vemos num mundo ‘altamente factível’ – exigirá garantias de que o pessoal e o pessoal internacional não só possam entrar, mas também sair”, disse ele. “É claro que isso recai sobre o que chamamos de autoridades de facto.”

Ele disse que as autoridades israelenses estão conversando com aliados como o Reino Unido e a França sobre grandes navios médicos, ao mesmo tempo que mantêm a segurança e a proteção em mente.