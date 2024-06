O YouTube para de monetizar o canal do Dr. Disrespect “após sérias alegações”

O YouTube parou oficialmente de monetizar o canal de Guy Beahm, o popular streamer conhecido como Dr Disrespect, em meio a relatos contínuos sobre seu banimento do Twitch em 2020 e suas supostas mensagens sexualmente explícitas para um menor.

“Suspendemos o canal DrDisrespect do Programa de Parcerias do YouTube após graves alegações contra o criador”, disse um porta-voz do YouTube em comunicado ao IGN “Esta ação significa que o canal não pode mais monetizar no YouTube”.

O YouTube acrescentou que tomou medidas contra o canal de Beahm “por violar nossos termos”. Política de responsabilidade do criadorA política, aponta um porta-voz da empresa, é que se o comportamento de um criador fora da plataforma “prejudicar nossos usuários, funcionários ou ecossistema, podemos tomar medidas para proteger nossa comunidade, incluindo a suspensão da monetização”. Um criador também não pode criar canais novos ou alternativos enquanto o canal atual estiver suspenso do Programa de Parcerias do YouTube.

O canal de Guy Beahm no YouTube foi suspenso do Programa de Parcerias do YouTube. (Foto de Kevin Sabitos/Getty Images)

A confirmação do YouTube vem depois de vários… Nas redes sociais Ele observou na noite de quinta-feira que o canal de Beahm não possui mais recursos de monetização, incluindo assinaturas pagas. Isso também ocorre depois de uma semana de novos detalhes em torno das circunstâncias do banimento de Beahm do Twitch em 2020.

Na sexta-feira passada, o ex-funcionário do Twitch, Cody Conners, escreveu em uma postagem datada x/Twitter Que Beahm foi banido da plataforma de streaming há quase quatro anos por “fazer sexo” com um menor por meio do recurso Whispers do Twitch e tentar encontrá-lo na TwitchCon (Divulgação: Conners trabalhou brevemente na IGN em 2011). Embora Conners não tenha mencionado Beam pelo nome, ele foi mencionado em relatórios A beira E Bloomberg Ele confirmou que estava realmente se referindo ao famoso dispositivo de streaming, confirmando o relato de Conners e fornecendo mais detalhes.

O último relatório foi divulgado na quinta-feira via Pedra rolandoOutro ex-funcionário do Twitch disse à revista que Behm sabia que o menor para quem ele estava enviando mensagens era menor de idade e continuou a enviar-lhe mensagens sexualmente explícitas de qualquer maneira. O relatório também citou Ryan White, ex-chefe de parcerias globais de jogos do Google, dizendo que o YouTube Gaming não ofereceu um contrato a Behm devido a rumores em torno de sua proibição do Twitch.

Por sua vez, Beam emitiu uma longa declaração sobre as acusações contra ele x/Twitter na terça-feira, admitindo que havia enviado uma mensagem a um menor via Twitch Whispers em 2017, e que essas mensagens “às vezes tendiam a ser inadequadas”. Mas ele acrescentou que “nada de ilegal aconteceu, nenhuma imagem foi compartilhada e nenhum crime foi cometido”, e também apontou para seu processo de 2021 contra Twitch por causa da proibição, que foi resolvido em 2022.

Twitch permaneceu calado sobre as revelações nos últimos dias, apesar de vários pedidos de comentários. A declaração de hoje marca o primeiro comentário público sobre a situação no YouTube, onde Beahm tem transmitido nos últimos anos. Beam foi transmitido pela última vez na segunda-feira, onde indicou que tiraria férias prolongadas, mas disse em seu comunicado na terça-feira que voltaria.

Embora seja raro o YouTube tomar tais ações de desmonetização contra um canal tão grande como o de Beahm, isso não é inédito. Anteriormente, a plataforma aplicava esta política a canais de outros criadores populares, incluindo… Marca Russell, David DobrikE James Carlos.

A suspensão é a mais recente de uma série de consequências em resposta às alegações em torno de Beahm e seu banimento do Twitch. Anteriormente, parceiros e patrocinadores como Turtle Beach, 2K e San Francisco 49ers cortaram relações com o streamer, e Midnight Society, o estúdio de jogos cofundado por Beahm, também encerrou seu relacionamento com ele.

