O primeiro dia está de olho em um valor bruto recorde de US$ 5 a 6 milhões

Introdução primordial Um lugar tranquilo: primeiro dia Indo para a noite de prévia do recorde da franquia de Penn US$ 5 milhões a US$ 6 milhõesVárias fontes relataram que os horários dos shows começaram às 15h.

O número desta noite supera facilmente os US$ 4,3 milhões que o primeiro filme arrecadou em 2018 e os US$ 4,8 milhões que Um lugar tranquilo: parte dois na quinta-feira anterior ao fim de semana do Memorial Day de 2021, quando o verão começa nos cinemas recentemente reabertos.

Esses dois filmes foram dirigidos por John Krasinski, enquanto o filme prequela foi dirigido e escrito por porco Diretor Michael Sarnosky. A prequela conta a história de como alienígenas ferozes com ouvidos extremamente sensíveis pousaram na Terra, na cidade de Nova York. A vencedora do Oscar Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff e Djimon Hounsou.

As resenhas chegam a impressionantes 86%, embora sejam as mais baixas da série até agora, depois do primeiro capítulo (96%) e do segundo capítulo (91%). CinemaScore sai amanhã, no entanto Um lugar quieto Ele recebeu um B+, enquanto… A segunda parte Ele conseguiu um A-.

Este filme prequela arrecadou mais de US$ 40 milhões no fim de semana de estreia e, por ser um filme desse gênero, pode ser baixado com antecedência. As prévias do primeiro filme renderam 23% de seus US$ 18,8 milhões na sexta-feira, rumo a um faturamento de US$ 50,2 milhões em três dias, enquanto as prévias da sequência renderam 25% de seu faturamento na primeira sexta-feira de US$ 19,3 milhões, para um faturamento de US$ 47,5 milhões em três dias. , 4 dias A partir de US$ 57 milhões no fim de semana do Memorial Day. É muito cedo para dizer se há um “5” na frente dele Primeiro diaAbertura. A produção do Platinum Dunes é classificada como PG-13. A Paramount realizou sua estreia em Nova York ontem à noite no AMC Lincoln Center.

Warner Bros.

Neste ponto, estamos ouvindo cerca de US$ 1 milhão a US$ 1,5 milhão pelo caro épico de três horas de Kevin Costner, Horizonte: Épico Americano – Capítulo UmNesse nível, a New Line poderá conseguir o lançamento nos cinemas, que é um acordo de distribuição, 12 milhões de dólaresSei que este título antiquado é um filme lento, não um filme único que passa no fim de semana de estreia. O sucesso deste filme é melhor avaliado nos primeiros 10 dias, já que muitos filmes estão tirando férias de verão esta semana.

As resenhas têm uma avaliação de 41% no Rotten Tomatoes, o que não é tão ruim quanto o filme de Costner. carteiro Com 14%, embora esteja próximo Mundo de água47% Rotten (que ele produziu), mas em seu filme de 2003 Campo aberto (79% certificado como fresco) e vencedor de vários prêmios da Academia dançando com os lobos (87% certificado fresco). Do oeste, Campo aberto O filme arrecadou US$ 14 milhões, lançado pela Disney, e terminou em US$ 58,3 milhões.

"De dentro para fora 2" Disney

Como esperado, a Disney/Pixar De dentro para fora 2 O filme arrecadará entre US$ 55 milhões e US$ 60 milhões neste fim de semana. O filme ultrapassou US$ 400 milhões em seu décimo terceiro dia de lançamento, na quarta-feira. Esse número é 2% maior que… Barbie, As receitas do filme atingiram US$ 394,4 milhões ao mesmo tempo e atingiram US$ 636,2 milhões. A segunda parte do filme, dirigida por Kelly Mann, deverá ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão globalmente esta semana, tornando-se o 54º filme a atingir esse marco.