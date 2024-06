Surge uma nova teoria de que “O Acólito” é a história de origem dos Cavaleiros de Ren

discípulo Disney

O episódio desta semana de The Acolyte foi incrível, desde a coreografia do sabre de luz até as mortes chocantes. Embora a revelação do Mestre não tenha sido exatamente uma surpresa, já que ele era Kimmer, a atuação de Manny Jacinto como o novo vilão do universo foi incrível.

Agora, os fãs estão especulando que o que O Acólito pode ser é uma história de origem para os Cavaleiros de Ren, não uma história especificamente sobre os Sith.

Sim, a palavra Seth é usada aqui, mas Qimer diz que eles vão “chamá-lo” de Seth, sem dizer quem ele é. Ele é Um. Em contraste, os Cavaleiros de Ren eram uma ordem do lado negro que frequentemente existia contra Os Sith são um grupo desonesto separado, mas pouco se sabe sobre suas verdadeiras origens.

Nós conhecemos a Ren está em algum material fonte da Nova Era, mas a idéia é que ele seja apenas o Ren mais recente, empunhando um sabre de luz chamado “The Ren” que foi transmitido a outros líderes do grupo ao longo dos anos. Que Ren era apenas um Ren dos “dias modernos”.

Em relação à ligação com Qamir, aqui está a filosofia de Ren, usando seu sabre de luz ancestral como símbolo:

“Rin nunca para de se preocupar com o que está queimando, o que é certo ou errado, ou quais objetivos ele pode alcançar. Ren é apenas isso. Ele vive, ele consome, ele não pede desculpas. Ele é o Ren da natureza e nada mais. Eu acredito em este princípio em um nível muito profundo e, na verdade, dediquei minha vida a ele.

Isso reflete a filosofia de Qamir sobre a Força, dizendo que ele simplesmente quer exercer o poder como quiser, sem quaisquer regras associadas, como um Jedi. O logotipo da Ren acima é muito semelhante e você pode ver as semelhanças filosóficas.

Há também uma indicação no próprio programa, fora do diálogo de Qumair, de que o programa está usando o tema “Kylo Ren” da nova trilogia como fila musical, com Kylo sendo o líder dos Cavaleiros de Ren, e Ren se matando e sendo livrou-se de Saber, fazendo sua famosa guarda cruzada. Torne-se o novo mestre dos Cavaleiros de Ren.

Eu posso ver isso. Suponho que você possa ver isso como uma reviravolta em toda a questão “os Sith estão extintos há milhares de anos”, que é a famosa frase que alguns continuam citando como o “adjunto” que supostamente quebra o cânone. Mas ainda não há confirmação de que a palavra de Qimir chegou aos Jedi, já que não sabemos o que acontece com Sol, Osha e Mai. Todos que ele encontrou morreram.

Eu posso comprá-lo. Seria certamente uma ligação interessante às tradições modernas. Mas no final, eu realmente não me importo. Qaimar parece um personagem legal o suficiente, sem necessariamente precisar de vínculos com um grupo existente, mas acho que veremos.

