O YouTube está testando feeds de vídeo com cores coordenadas

O YouTube está testando um novo recurso que permite aos usuários filtrar vídeos no feed inicial por cor, criando uma experiência de navegação mais coesa e visualmente agradável. 9to5Google E Usuários no Lemmy Eles relataram ter visto uma nova janela de prompt aparecer no aplicativo móvel do YouTube, perguntando aos usuários se eles estavam “desejando algo novo”, com opções para criar um feed de vídeo em vermelho, azul ou verde.

Este é um recurso experimental e não foi amplamente implementado. A porta-voz do YouTube, Alison Toh, confirmou A beira Atualmente está disponível “para usuários selecionados em dispositivos móveis Android e iOS”. No entanto, a empresa não explicou por que estava desenvolvendo esse recurso, nem forneceu um cronograma para quando (ou se) ele estaria amplamente disponível.

A seleção de um filtro de cores não substitui o feed da sua página inicial atual. Em vez disso, os resultados ricos em cores aparecem como uma nova opção de feed localizada na parte superior do aplicativo do YouTube. exatamente como O processo de filtragem desses vídeos não é totalmente simples. Parece contar com as cores mais proeminentes nas miniaturas, mas provavelmente analisará o vídeo completo para descobrir se essa cor foi dominante por toda parte. Fora isso, o recurso parece ser uma escolha puramente estética, já que não há nada que conecte resultados filtrados por tópico ou conteúdo.

Embora possa ser uma forma incomum de classificar vídeos, a harmonia de cores é uma estratégia de marketing que pode ser vista em muitos setores. As empresas no Instagram, especialmente as de moda e beleza, costumam formatar suas postagens para garantir que seus feeds principais fluam perfeitamente de um tema de cor para outro. Empresa de cosméticos ColourPop é um bom exemplo disso. Os usuários do Lemmy também apontaram que isso poderia servir como uma estratégia de coleta de dados para monitorar a frequência com que os usuários do YouTube interagem com determinadas cores. De qualquer forma, esta é uma ótima opção para quem deseja personalizar totalmente seus aplicativos com base na estética e na sensibilidade. READ Se você quiser ver o Vision Pro em uma Apple Store, esteja preparado para ficar lá por um tempo

Atualização, 6 de fevereiro, 8h40 ET: A alegação de que até 90% das análises de produtos são feitas em cores foi removida porque a fonte não pode ser verificada.

“Viciado em TV certificado. Ninja zumbi irritantemente humilde. Defensor do café. Especialista em web. Solucionador de problemas.”