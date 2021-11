O YouTube esconde a contagem do ódio, boas notícias para a equipe de vídeo do Switch Online

participação em Nintendo Live emprego

É justo dizer que o crescimento surpreendente da internet e, especialmente, das mídias sociais a mudou Sentir muito ao longo dos anos. Portanto, temos idade suficiente para lembrar quando a web era um lugar surpreendentemente estranho e amigável, mas sua presença onipresente na vida moderna agora deixa sites e redes sociais lutando com uma variedade de fatores. Como você apóia a “liberdade de expressão”, mas protege as pessoas de assédio e intolerância? Como você pode encorajar um feedback honesto ao mesmo tempo em que interrompe a tendência viral de revisão de bombardeios e campanhas eleitorais perdedoras em andamento?

No vídeo acima, o YouTube confirma que, a partir de hoje, vai enfrentar parte do desafio escondendo a “contagem” de antipatia nos vídeos. O botão ainda estará lá, não gostar do conteúdo ainda afetará suas recomendações (e provavelmente terá algum impacto no algoritmo do site, mas isso é um pouco especulativo de nossa parte), mas o número não será mostrado ao público. Os criadores de conteúdo ainda serão capazes de vê-lo em suas análises, no entanto, se quiserem o feedback dos dados. Se você também está se sentindo cínico, esconder isso da vista do público também pode permitir que o YouTube venda os dados para agências de marketing externas no futuro.

Claro, no espaço de jogo, vimos o número de ódios ‘armados’ aumentar. Nossos pequenos lapsos no título se referiam à campanha em andamento que viu vídeos do Nintendo Switch Online com votos negativos, que Alcance novas alturas com a breve promoção do pacote de expansão. Além disso, em um descuido bem-humorado, um vídeo especial do YouTube confirmando essa mudança inicialmente mostrou uma grande dose de ódio publicamente.

No entanto, deve-se notar que existem boas razões para ocultar votos negativos e não como o número de botões, pois é indiscutível que eles têm sido usados ​​de formas muito prejudiciais e tóxicas online. O anonimato desses botões de votação pode permitir que as pessoas visem e assediem os criadores com base em raça, gênero, gênero, política e outros fatores. Livrar-se do número visível é uma tentativa de evitar campanhas agressivas e potencialmente prejudiciais usando a escala.

Claro, haverá muitas opiniões diferentes sobre este assunto – vale a pena também diminuir o número de “curtidas”, por exemplo, fazer dos “votos” uma forma de gerenciar suas recomendações e um pouco mais? Não existe uma opção simples para agradar a todos, com certeza.

Deixe-nos saber se você concorda em fazer o downgrade do YouTube nos comentários.