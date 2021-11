Afinal, a série Google Pixel 6 pode ter recursos de desbloqueio facial inteligente

Ryan Haines / Autoridade Android

tl; DR As evidências sugerem que a série Pixel 6 pode ser desbloqueada facial em uma atualização futura.

O compromisso destaca que o recurso pode exigir mais melhorias na geração de energia.

O desbloqueio facial será um companheiro bem-vindo para o sensor de impressão digital do Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

o Pixel 6 series É a linha de smartphones do Google com mais recursos até hoje, mas houve uma omissão flagrante de um recurso no lançamento. Apesar dos inúmeros rumores destacando a possibilidade de retornar o suporte ao desbloqueio facial para o carro-chefe, nenhum dos dispositivos Pixel 6. No entanto, isso não parece significar que o Google ainda está trabalhando neste recurso.

De acordo com o desenvolvedor estranho 07 (gratuitamente Desenvolvedores XDA), ainda há evidências de que o recurso Desbloqueio facial está em desenvolvimento por meio de um compromisso publicado em julho. Com referência especificamente a “desbloqueio facial” e o nome interno de “gs101” do Tensor SoC, o arquivo comprometer-se Confirme se atualmente há um problema de uso de energia com o recurso. Embora pareça prático, o compromisso observa que o Face Unlock usa excessivamente os recursos da CPU quando não são necessários, o que pode afetar a vida útil da bateria. Esse pode ser um dos motivos pelos quais o Google abandonou o recurso de desbloqueio facial na série Pixel 6 no dia do lançamento.

No entanto, o Google ainda pode estar aprimorando o recurso de desbloqueio facial, mas se ele irá ativá-lo em uma atualização futura ainda não se sabe no momento.

Scanners de rosto e impressão digital do Google O Google alternou entre scanners de impressão digital e desbloqueio facial nos lançamentos recentes do Pixel. o Pixel 4 Ele não tem reconhecimento de impressão digital e só usa inteligência de desbloqueio facial para autenticação. o Pixel 5 Vire ao contrário e solte o desbloqueio facial para o leitor de impressão digital traseiro. READ A Microsoft está trabalhando no Metaverso com atualizações do Teams e do Xbox

Embora a série Pixel 6 agora use um sensor de impressão digital no display, tem seus problemas. Parece que o consumo total da bateria do Pixel 6 pode estar deixando um arquivo O sensor não está funcionando. Os usuários também lamentaram a demora do sensor em reconhecer a impressão digital, mas o Google afirma que se trata de um arquivo medida de segurança em vez de um inseto.