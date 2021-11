A escassez global de chips é um pesadelo antes do Natal

A escassez de chips globais o levou Efeito enorme em toda a indústria de tecnologia por mais de um ano, mas uma enxurrada de notícias e mudanças sobre hardware de jogos na semana passada mostrou que as coisas não vão melhorar tão cedo. Grandes e pequenas empresas de jogos se sentirão bem no próximo ano, e não será difícil conseguir consoles de próxima geração apenas da Sony e da Microsoft.

Pode-se dizer que a Nintendo foi a primeira a lançar e revisar a cascata de notícias Nintendo Switch Previsão de vendas para o ano fiscal por 1,5 milhão No dia 4 de novembro “devido aos efeitos da escassez global de semicondutores”, por empresa. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, falou com mais detalhes em questão e respostaEle disse que “não houve melhora significativa na situação” desde o início do ano fiscal (que começa em abril). A empresa está “avaliando componentes de reposição e revendo nossos designs”, de acordo com Ko Shiota, gerente geral da divisão de desenvolvimento de tecnologia da Nintendo, mas atualmente não está claro se algo que você está procurando pode tornar mais fácil encontrar um interruptor na prateleira. (E se você ainda não tiver um dos controladores N64 compatíveis com Switch, Sem sorte até o próximo ano.)

Laptop para jogos Steam Deck da Valve eu era 2 meses de atraso De dezembro a fevereiro, a 11 de novembro. “Fizemos o nosso melhor para superar os problemas da cadeia de abastecimento global, mas devido à escassez de materiais, os componentes não chegam às nossas instalações de fabricação a tempo até que cumpramos nossas datas de lançamento inicial”, afirmou. Valve disse em uma postagem de blog. Mesmo antes do atraso, tínhamos a sensação de que o fornecimento do Steam Deck ficaria limitado, pois a disponibilidade de pedidos estimados caiu para No início de 2022, muito em breve Após iniciar a ativação das reservas iniciais. Mas agora, mesmo as pessoas que obtiveram uma data de pedido em dezembro de 2021 terão que esperar um pouco mais.

Sony espera produzir menos consoles PS5

Diz-se que a Sony espera fazer menos PS5sE para mim Bloomberg. A empresa esperava inicialmente ser capaz de montar 16 milhões de consoles no atual ano fiscal (que termina em março), mas agora planeja atingir “cerca de 15 milhões de consoles”, Bloomberg Ele diz. PS5 era Incrivelmente difícil de encontrar Desde o seu lançamento em novembro de 2020, isso provavelmente não ficará mais fácil em breve, disseram os parceiros de fabricação da Sony Bloomberg Será difícil cumprir a meta da Sony de 22,6 milhões de vendas de PS5 no próximo ano fiscal.

pânico data do jogo mão empurrada Do final de 2021 ao início de 2022. Embora o atraso nas unidades iniciais seja devido a baterias com defeito, os componentes para datas de operação futuras são difíceis de obter, por empresa. Por exemplo, a CPU atual do Playdate não está disponível há dois anos, forçando a empresa a redesenhar a placa-mãe com a CPU mais disponível para Playdates feita posteriormente em 2022. O Panic avisa que “várias partes As outras que estamos tentando obter através da escassez agora, “Então, se você não consegue superar isso, pode ser difícil conseguir um encontro no futuro. Se você tiver algum interesse no Playdate, pode gostar Peça um agora Para garantir o seu lugar na fila.

E essas são as transformações que só conhecemos

Estas são apenas algumas das transformações recentes que sabemos sobre Pode haver outros problemas e atrasos nos bastidores dos quais não temos conhecimento. O chefe da Microsoft, Phil Spencer, alertou sobre a escassez contínua em setembro, dizendo que havia problemas com os suprimentos do Xbox Vai durar até 2022. E o problema vai muito além dos fabricantes de hardware de jogos, com a Intel dizendo que a escassez de chips pode persistir mesmo 2023 pelo menos e a Apple, famosa por seu domínio da cadeia de suprimentos, Levando $ 6 bilhões de acerto no último trimestre devido a restrições. Apesar disso, você ainda pode obter muitos produtos da Apple até o Natal se encomendá-los agora no site da empresa, mas isso não é uma coisa certa para a maioria dos consoles de jogos.

Em meio aos muitos atrasos, existe um ponto positivo potencial. Portátil retro analógico de bolso, que já está atrasado uma Pequeno vezes Christopher Tapper, fundador e CEO da Analog, disse que, devido aos desafios da cadeia de suprimentos, ela estava “no caminho certo” para seu lançamento em dezembro. A beira Em um e-mail na quarta-feira. Mas mesmo que a Nintendo e a Sony estejam tendo problemas, você pode não querer ficar muito animado até que isso aconteça. bolso em suas mãos.