O volume de negociação de XRP caiu 53%, mas o mercado permaneceu hesitante.

A estabilidade contínua do XRP deixa os analistas otimistas de que o preço subirá para US$ 20.

Com Bitcoin [BTC] Altcoins caíram 5,4%, sendo negociados a US$ 61.881 nos últimos sete dias, com as altcoins sendo as mais atingidas. Na verdade, este período testemunhou uma elevada volatilidade nos mercados de criptomoedas.

No entanto, o XRP passou por uma fase de consolidação sustentada sem ganhos ou perdas significativas. No entanto, a altcoin não foi poupada da queda de valor do mercado, já que o volume de negócios caiu 53% nas últimas 24 horas.

Apesar do menor volume de negócios, os analistas esperam mais ganhos e movimentos ascendentes. Por exemplo, Criptografia iGage Espere até $ 20. Em uma postagem compartilhada no X (antigo Twitter), ele disse:

“Próxima meta: Fibonacci 0,5! Mude o preço com confiança, então voamos para Fibonacci 1,618 (US$ 6,4).”

ele adicionou,

“A primeira meta é US$ 6,4, a próxima meta é US$ 20?”

sentimento predominante do mercado

A análise AMBCrypto mostrou que o XRP vem se consolidando nos últimos sete dias. As tendências indicaram força igual entre as pressões de compra e venda, sem certeza sobre a direção.

Nossa análise mostrou um sentimento de mercado misto até o momento. O sentimento dos fãs foi ligeiramente positivo, enquanto as expectativas do mercado foram ligeiramente negativas, com ambos reportando uma pontuação Z negativa.

O que as tabelas de preços indicam

No momento em que este relatório foi publicado, o Índice de Fluxo de Caixa (IFM), o indicador que mede a força do fluxo de caixa, atingiu 45.

Este indicador apresentou um mercado equilibrado; Assistiu-se a uma relativa estabilidade entre as pressões de compra e venda, sem domínio de nenhum dos lados, o que indica uma fase de consolidação.

A média móvel simples (SMA) também tocou o preço, o que mostrou que o mercado estava equilibrado. Com base na média móvel simples, houve estabilidade no mercado com faixa de preço estreita.

Além disso, a divergência de preço ajustada do XRP no DAA foi de 34,57%. Isso indica um spread moderado entre a alta do preço e o endereço ativo diário.

Uma alta variação do DAA indica que os preços estavam subindo devido à compra especulativa. Assim, a variação moderada do DAA mostrou pouca diferença entre as atividades diárias e as altas de preços.

Por fim, a análise do CryptoQuant pela AMBCrypto mostrou um ligeiro aumento na relação de oferta da exchange nos últimos dias. Durante este período, o rácio de propostas de troca aumentou ligeiramente de 0,0270 para 0,0272.

A relação de oferta cambial permaneceu em equilíbrio com a oferta e a demanda pela altcoin estáveis.

XRP está em uma encruzilhada

É importante notar que os estágios de consolidação sempre precedem um rompimento. O XRP estava sendo negociado a US$ 0,4721 até o momento, queda de 0,75% em 24 horas.

Sua carteira é verde? Confira nossa calculadora de lucro XRP

Os vendedores quebraram o nível de suporte crítico em torno de US$ 0,466 e, ao longo do mês, US$ 0,47 permanece o nível de suporte, indicando demanda predominante e pressão de venda.

Portanto, se os touros vencerem a batalha, uma pequena reversão de alta empurraria os preços para o próximo nível importante, em torno de US$ 0,499. No entanto, uma ligeira quebra abaixo deste nível crítico desencadeará uma liquidação generalizada, empurrando os preços para US$ 0,43.