Boeing concorda em comprar Spirit Aerosystems como parte do plano para aumentar a segurança

A Boeing concordou em comprar a Spirit AeroSystems, um de seus principais fornecedores e parceiros de fabricação, como parte de seu plano para reparar a reputação de segurança gravemente danificada da fabricante de aviões.

o todo o negócio de ações, A compra de ações da Boeing por US$ 4,7 bilhões, ou US$ 37,25 por ação, foi anunciada na segunda-feira, após meses de discussões entre a Boeing e a empresa que ela desmembrou em 2005. Boeing anunciou em março sua intenção de comprar a SpiritDizendo que a reunificação das duas empresas aumentará a segurança.

O valor total do negócio é de aproximadamente US$ 8,3 bilhões, incluindo a dívida líquida reportada da Spirit.

“Acreditamos que esta transação atende aos melhores interesses do público que voa, de nossos clientes de companhias aéreas, dos funcionários da Spirit e da Boeing, de nossos acionistas e do país de forma mais ampla”, disse o presidente e CEO da Boeing, Dave Calhoun, em um comunicado.

A Spirit AeroSystems fabrica peças importantes para vários modelos da Boeing, incluindo a fuselagem do 737 Max. As peças são então enviadas às fábricas da Boeing para montagem. A empresa também fabrica peças para o rival da Boeing, Airbus, embora a Boeing seja o maior cliente da Spirit.

Uma aquisição da Boeing significaria desmembrar a Spirit. As “principais atividades” do fornecedor relacionadas à Airbus serão adquiridas pela fabricante europeia de aviões por um valor simbólico de US$ 1, informou a Airbus em comunicado na segunda-feira.

Essas atividades incluem a produção das seções da fuselagem do A350 em Kinston, Carolina do Norte, e Saint Nazaire, França, e as asas e fuselagem do A220 em Belfast, Reino Unido, disse a Airbus em comunicado. declaração. Receberá US$ 559 milhões da Spirit como compensação.

A Spirit teve uma série de problemas de controle de qualidade nos últimos anos, e a Boeing concordou em pagar mais dinheiro à empresa para tentar melhorar os problemas de qualidade e confiabilidade da Spirit, que prejudicaram a produção e a reputação da Boeing.

Spirit participou em janeiro O plugue da porta explodiu A bordo de um 737 MAX da Alaska Airlines logo após a decolagem, deixando um grande buraco na lateral do avião.

A Boeing disse na semana passada que dois grupos diferentes de funcionários foram designados para trabalhar na vedação da porta, peça usada no lugar da porta de saída de emergência. O primeiro grupo de funcionários removeu a vedação da porta para resolver problemas com os ferrolhos fabricados pela Spirit AeroSystems. Mas os funcionários da Boeing As folhas não nasceram O que sugere que retiraram a tampa da porta, bem como os quatro parafusos necessários para mantê-la no lugar, para realizar o trabalho. Assim, o segundo grupo de funcionários os substituiu, sem saber que faltavam os parafusos.

Vários denunciantes se manifestaram desde o incidente, incluindo alguns funcionários e contratados da Spirit. Na semana passada, por exemplo, Denunciantes Um empreiteiro da Spirit Aerosystems disse que informou a empresa sobre grandes lacunas em uma parte importante de seus aviões 787 Dreamliner, que representam um risco “catastrófico” para os passageiros.

A Spirit esteve envolvida em outros problemas de segurança da Boeing. Em 2023, utilizou um “processo de fabricação não padronizado” ao unir partes das fuselagens do 737 MAX, o que levou a Boeing a interromper as entregas dos aviões. No início deste ano, um funcionário da Spirit informou à Boeing que dois furos podem não ter sido perfurados de acordo com os requisitos da Boeing, que exigiam que a Boeing retrabalhasse cerca de 50 aeronaves ainda a serem entregues.

O Departamento de Justiça dos EUA está Chegando perto do acordo com a Boeing, que incluiria liberdade condicional corporativa e uma multa em troca de uma confissão de culpa em acusações criminais, de acordo com advogados que representam as famílias das vítimas de dois acidentes fatais do 737 MAX, que criticaram duramente a oferta como um “acordo querido”.

