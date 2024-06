Falha no rompimento do Ethereum – Quando o preço do Ethereum chegará a US$ 3,5 mil?

O preço do Ethereum caiu mais de 3% nos últimos sete dias

Uma métrica chave revelou que a ETH estava subvalorizada, indicando uma recuperação nos gráficos

Ethereum [ETH] A ação dos preços virou para cima em 28 de junho, dando aos investidores esperança de se recuperarem das perdas anteriores. Infelizmente, esta tendência ascendente não durou muito, pois a moeda registou uma correção de preço pouco depois. Isso fez com que os gráficos semanais e diários piscassem em vermelho.

Ethereum enfrenta rejeição

Após o aumento de preços mencionado acima, os touros de preços da ETH subiram mais uma vez e empurraram o preço da altcoin para baixo em mais de 3%. No momento em que este artigo foi escrito, o rei das altcoins estava sendo negociado a US$ 3.391,51, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 407 bilhões.

A pior notícia foi que o Ethereum foi rejeitado no limite superior de um padrão de cunha ascendente no passado recente. De acordo com twittar De acordo com ZAYK Charts, um popular analista de criptografia, o preço do token começou a se consolidar dentro do padrão no final de maio. Um rompimento bem-sucedido poderia ter feito o preço subir 30%, o que poderia ter permitido ao Ethereum ultrapassar US$ 4.000.

Curiosamente, um padrão semelhante surgiu no início de março e eclodiu em maio. Isso permitiu que o altcoin atingisse US$ 3,89 mil nas paradas. No entanto, como a ETH foi rejeitada desta vez, as chances de a história se repetir podem ser mínimas.

A ETH não se recuperará?

Em seguida, a AMBCrypto examinou mais de perto o estado atual do Ethereum para ver se ele não conseguiria sair do padrão de alta.

Descobrimos que o sentimento do mercado em torno do rei das altcoins permaneceu pessimista. Isto foi evidenciado por um declínio no seu sentimento ponderado após o seu máximo em 28 de junho. O crescimento da sua rede também diminuiu ligeiramente, o que significa que menos endereços são criados para transferir o código.

No entanto, algumas métricas eram a favor de um avanço bem-sucedido.

Por exemplo, o índice MVRV melhorou nos últimos dias, o que pode ser interpretado como um sinal de alta.

A avaliação dos dados do Glassnode pela AMBCrypto também revelou que a proporção NVT da Ethereum diminuiu drasticamente. Um declínio nesta medida geralmente significa que o ativo está subvalorizado – o que significa um aumento nos preços.

AMBCrypto então deu uma olhada nos dados da Hyblock Capital para procurar níveis imediatos de suporte e resistência.

De acordo com nossa análise, será necessário que a ETH atinja e ultrapasse o nível de US$ 3,5 mil para sustentar a alta, já que as liquidações aumentarão acentuadamente. Em geral, liquidações mais elevadas muitas vezes levam a correções de preços nos gráficos.

Por outro lado, se os ursos continuarem a assumir o controle e a volatilidade do ETH diminuir, ela poderá cair para US$ 3.060.