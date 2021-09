A escassez de chips deve custar à indústria automobilística US $ 210 bilhões em 2021

Sem fim à vista este ano, a atual escassez de chips semicondutores deve custar à indústria automotiva global uma receita estimada de US $ 210 bilhões em 2021, de acordo com a consultoria AlixPartners.

As expectativas são o dobro das previsões anteriores US $ 110 bilhões em maio. A empresa sediada em Nova York divulgou sua primeira previsão preliminar 60,6 bilhões de dólares No final de janeiro, quando o problema das peças começou a fazer com que as montadoras cortassem a produção nas fábricas.

“Claro, todos esperavam que a crise do chip diminuísse ainda mais agora, mas eventos infelizes como o desligamento do COVID-19 na Malásia e problemas em curso em outros lugares só agravaram as coisas”, disse Mark Wakefield, co-líder global do setor automotivo e industrial prática na AlixPartners., em um comunicado.

A AlixPartners agora espera que 7,7 milhões de unidades de produção sejam perdidas em 2021, acima dos 3,9 milhões previstos em maio.

Montadoras de automóveis em todo o mundo, incluindo Ford Motor E Motores gerais, alertou sobre cortes significativos nos lucros este ano devido à escassez de chips. Mas algumas, senão muitas, dessas perdas foram compensadas pela demanda elástica do consumidor e Ganhos superiores aos preços normais dos automóveis.