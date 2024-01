O valor da Powerball subiu para US$ 810 milhões depois que não houve vencedor do jackpot no sábado

A Powerball disse que o jackpot subiu para cerca de US$ 810 milhões depois que não houve vencedor no sorteio de sábado à noite.

O valor estimado em dinheiro do próximo sorteio, na segunda-feira, 1º de janeiro, é de US$ 408,9 milhões, segundo a loteria.

Os números vencedores sorteados para o jackpot de US$ 760 milhões no sábado foram: 10, 11, 26, 27, 34 e a Powerball vermelha 7. O power play foi 4.

O valor estimado em dinheiro do prêmio foi de US$ 383,6 milhões. Se um jogador ganhar o jackpot no sorteio de sábado à noite, ele poderá escolher entre pagamentos anuais de US$ 760 milhões – começando com um pagamento imediato e os pagamentos restantes ao longo de 29 anos aumentando 5% a cada ano – ou um pagamento único de US$ 383,6. milhão.

O sorteio de sábado foi o último de 2023.

Houve 34 sorteios consecutivos sem vencedor do jackpot. O último jackpot da Powerball foi ganho em 11 de outubro.

Este prêmio é o quarto prêmio deste ano cujo valor ultrapassa US$ 500 milhões. O jackpot de US$ 1,765 bilhão deste ano foi ganho em 11 de outubro na Califórnia. O segundo maior jackpot foi de US$ 1,08 bilhão ganho em 19 de julho na Califórnia, segundo o site Powerball.

Os ingressos da Powerball são vendidos por US$ 2 cada.

As chances de ganhar o jackpot são de uma em 292,2 milhões.

O maior jackpot do jogo de todos os tempos – US$ 2,04 bilhões – foi ganho em 7 de novembro de 2022.