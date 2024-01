O pastor Dwayne Wasden, da Carolina do Norte, tentou enfiar a cabeça do colega de trabalho de sua esposa em uma fritadeira

Notícias

Testemunhas disseram à polícia que quando Wadden chegou, ele entrou no restaurante McDonald's e contornou o balcão antes de enfiar a cabeça em uma das fritadeiras do restaurante. Facebook/Dwayne Wadden

Um pastor de High Point, Carolina do Norte, foi preso na semana passada após supostamente agredir e tentar enfiar a cabeça do colega de trabalho de sua esposa em uma fritadeira do McDonald's, segundo a polícia.

Em 28 de dezembro, uma mulher estava treinando para se tornar gerente no McDonald's na Main Street quando seus funcionários foram “desrespeitosos com ela”, informou o Departamento de Polícia de High Point.

Com isso, a mulher ligou para o marido, Dwayne Wadden, de 57 anos, pedindo ajuda com a situação.

Testemunhas disseram à polícia que quando Wadden chegou, ele entrou no restaurante McDonald's e contornou o balcão antes de colocar as mãos no pescoço da vítima.

Depois de agarrar o pescoço da vítima, Wadden empurrou a cabeça da vítima em uma das fritadeiras do restaurante, disse a polícia.

A polícia também alegou que Wadden deu vários socos no rosto da vítima e não parou de bater na vítima até que vários funcionários conseguiram remover Wadden da vítima.

A polícia escreveu que a vítima sofreu um grande hematoma na testa e no olho direito, além de arranhões no pescoço.

Equipes de ambulância chegaram ao local, mas a vítima pediu à família que o levasse ao hospital.

Testemunhas disseram à polícia que quando Wadden chegou, ele entrou no restaurante McDonald's e contornou o balcão antes de colocar as mãos no pescoço da vítima. Google Mapas

A polícia disse que os policiais puderam ver imagens de vigilância do incidente antes de Wadden ser preso sob a acusação de agressão e agressão.

Wadden foi levado à sede da polícia e pagou fiança de US$ 1.000. Ele deve retornar ao tribunal em 22 de janeiro.

Wadden observa em sua página no Facebook que ele é motorista de caminhão e pastor do Elevated Life International Ministries.





Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}