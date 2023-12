A PepsiCo é conhecida por seus refrigerantes como Pepsi e Mountain Dew. Mas quase 50% dos seus lucros provêm de algo totalmente diferente.

O avô da cola Empresa Coca-Colacom o lançamento da marca Coca-Cola em 1886. Pepsi-Cola Company, hoje PepsiCo (Bip 0,27%)não ficou muito atrás com a sua própria Pepsi-Cola em 1898. As duas empresas têm lutado pela supremacia da cola desde então.

Nem a Coca-Cola nem a Pepsi conseguiram derrotar a sua concorrente, a Cola. Portanto, não demorou muito para que essas duas empresas aumentassem a aposta desenvolvendo portfólios abrangentes de marcas de refrigerantes. Hoje em dia, a PepsiCo vende refrigerantes populares como Mountain Dew, Pepsi Wild Cherry, Mug Root Beer, Crush e Starry, além de sua homônima Pepsi.

A PepsiCo construiu seu portfólio fazendo diversas aquisições importantes. A aquisição da Mountain Dew em 1964 foi particularmente crucial para o seu sucesso atual. No mercado de refrigerantes dos EUA, a Mountain Dew detinha 6,6% do mercado em 2022, segundo o Statista. Eu diria que a aquisição funcionou bem.

A aquisição da Mountain Dew pela Pepsi foi enorme. Mas a fusão no ano seguinte foi ainda mais significativa para a empresa e seus acionistas.

Não tem nada a ver com refrigerantes. Mas quase metade dos lucros da Pepsi hoje provém de uma fonte que teria chocado os fundadores da empresa de bebidas.

Quando a empresa de bebidas sonhou maior

Em 1965, a Pepsi-Cola se fundiu com a Frito-Lay – empresa de salgadinhos cujo portfólio de produtos hoje inclui Lay's, Fritos, Doritos, Cheetos, Funyuns, Spitz, Cracker Jack e outros. Este foi um grande avanço para uma empresa que anteriormente se concentrava inteiramente em refrigerantes. Mas foi uma boa jogada.

Durante os primeiros três trimestres de 2023, o negócio Frito-Lay North America da PepsiCo gerou receita de US$ 17,4 bilhões. Isto é aproximadamente equivalente à receita do setor de bebidas norte-americano de US$ 19,7 bilhões.

Na América do Norte, as receitas de lanches da Pepsi quase equivalem às receitas de bebidas. Mas esses salgadinhos, na verdade, têm melhores margens de lucro. O lucro operacional da Frito-Lay de US$ 4,9 bilhões é melhor do que o lucro operacional de apenas US$ 2,2 bilhões para bebidas.

O lucro operacional da Frito-Lay não é apenas superior ao das bebidas, mas também representa 48% do lucro operacional da PepsiCo. o total Lucro operacional até o momento. Em suma, se a Pepsi não tivesse focado nos snacks há quase 60 anos, seria metade da empresa que é hoje.

Por que isso é importante para os investidores

Há muitos pontos potenciais que podem ser obtidos a partir de uma observação como esta para a PepsiCo. Para começar, como uma das maiores empresas de bebidas do mundo naquela época e agora, o crescimento da PepsiCo teria sido mais limitado se ela tivesse permanecido estritamente dentro da sua competência principal. Expandir-se para um mercado adjacente com fortes oportunidades de promoção cruzada faz muito sentido.

É semelhante ao que Hershey O que ele faz agora vai além dos doces e chega a lanches como pretzels e pipoca.

De forma mais ampla, as empresas que conseguem expandir-se para além das competências essenciais fazem frequentemente bons investimentos; Este atributo é conhecido como opcionalidade. Muitas empresas estão tentando diversificar e poucas estão fazendo isso bem. Mas a PepsiCo é uma das grandes histórias de sucesso.

A combinação da receita de bebidas com as vendas de salgadinhos da PepsiCo traz um benefício adicional para os acionistas: é uma empresa potencialmente mais confiável porque tem maior diversificação.

Todas as outras coisas sendo iguais, eu escolheria ações da PepsiCo em vez de uma empresa de bebidas puras por causa dessa qualidade de estabilidade. Se ventos contrários soprarem sobre a indústria de refrigerantes por qualquer motivo, a PepsiCo tem outra parte do negócio que pode ajudá-la a superar os desafios.

Esta é uma boa notícia especialmente para os investidores em dividendos. A PepsiCo aumentou seus dividendos por 51 anos consecutivos, tornando-se a rainha dos dividendos. Muitos investidores optam por investir nessas empresas pelos dividendos esperados. Ter um negócio diversificado aumenta a probabilidade de a PepsiCo não sair da lista devido a um choque repentino nos seus negócios.

E tudo isso é possível porque a equipe administrativa da Pepsi-Cola – a empresa de bebidas – teve a visão de se ramificar em uma área completamente diferente quando se fundiu com a empresa de salgadinhos Frito-Lay.