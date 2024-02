A Apple está se afastando do iTunes no PC com novos aplicativos do Windows

Apple lança oficialmente Camelo, Música da maçã, Dispositivos Apple Aplicativos no Windows esta semana. Os aplicativos foram lançados em versão prévia no ano passado, mas a Apple agora removeu o sinalizador de visualização depois de trabalhar com a Microsoft para lançar os aplicativos.

Um trio de aplicações, em combinação com uma revisão abrangente Aplicativo iCloud para Windowsfoi projetado para evitar que os usuários do Windows dependam do iTunes, de acordo com MacRumores. Se você usa Apple TV, Apple Music e dispositivos Apple, o iTunes só será necessário para acessar podcasts e audiolivros no Windows.

Aplicativo Apple TV no Windows. Imagem: Maçã

O aplicativo Apple Music fornece acesso à sua biblioteca do iTunes, bem como compras de músicas e álbuns. A Apple TV também permite que os usuários do Windows assistam a filmes e programas de TV de sua biblioteca do iTunes, junto com conteúdo de streaming por assinatura. Os dispositivos Apple permitem que os proprietários de computadores façam backup ou restaurem iPhones e iPads, bem como sincronizem conteúdo com esses dispositivos.

A Microsoft está trabalhando com a Apple em aplicativos e Tão bem-vindo Eles são lançados esta semana. A Microsoft também introduziu anteriormente a integração do iCloud Photos no Windows, oferecendo a capacidade de vincular sua biblioteca do iCloud Photos diretamente ao aplicativo Fotos integrado no Windows 11.

Os novos aplicativos para Windows da Apple estão disponíveis apenas em PCs tradicionais baseados em x86 executando Windows 10 ou Windows 11, e ainda não há sinais de versões ARM64 para dispositivos Windows com tecnologia Qualcomm.

