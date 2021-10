A polícia afirma que o hospital teve alta gravemente doente e foi deixado na rua – WSB-TV 2

Conyers, J.A .; – A polícia quer respostas depois que um hospital local vomitou um homem doente e o deixou sozinho na calçada.

Mark Wayne era do Canal Dois de Conyers na sexta-feira, onde alguém ligou para o 911 depois que o homem foi encontrado desmaiado na Millstead Street em Conyers, a poucos passos do hospital.

O homem, cuja identidade não foi revelada, ainda tirava tubos medicinais de seu corpo.

Wayne falou com o subchefe da polícia de Conyers, Scott Freeman, o policial que resgatou o homem perto do Hospital Piedmont-Rockdale.

“O bom senso determina que você não trate os humanos da maneira que vemos neste caso específico”, disse Freeman.

A pessoa que ligou para o 911 relatou que parecia que o homem acabara de chegar do hospital e que não havia respondido.

“Pobre rapaz. Mas ele provavelmente precisa de uma ambulância e não …” diz a pessoa que ligou para o 911. “É na frente da entrada de emergência em Piedmont Rockdale.”

Freeman disse que o homem de 68 anos recebeu alta do hospital na quinta-feira. Um funcionário do hospital disse aos policiais que o homem estava no hospital há 35 dias e que o Medicare não continuaria a pagar por seu tratamento.

O funcionário disse que o segurança vestiu o homem e o tirou.

Freeman disse que um policial foi informado de que o médico o havia considerado “apropriado para sair” e que o hospital queria que ele saísse.

Freeman disse que quando a equipe de emergência chegou, o homem desenvolveu febre, sinais de sepse, infecção do trato urinário e aumento da frequência cardíaca.

“Ele foi literalmente empurrado para a calçada sem qualquer ajuda”, disse Freeman. “Acho que é desumano. Foi claramente incoerente. Não é assim que tratamos as pessoas aqui nesta cidade ou neste país.”

O homem foi colocado em uma ambulância e levado diretamente para o pronto-socorro.

Infelizmente, os hospitais cuidam de pessoas que não têm acesso ao tipo de instalações que preenchem a lacuna entre o hospital e a casa, disse a Piedmont Healthcare.

O hospital emitiu um comunicado dizendo:

“No Piemonte, nosso objetivo é fazer uma diferença positiva em cada vida que tocamos. Só podemos fornecer o melhor atendimento com a cooperação e consentimento do paciente. Fazemos o nosso melhor para conectar os pacientes necessitados com os parceiros da comunidade e da comunidade organizações de serviço para fornecer cuidados pós-hospitalares adequados, mas a aceitação desses serviços é, em última análise, de acordo com a avaliação do paciente.

Wayne entrou em contato com o Medicare, que disse que ela está preparando um comunicado. Ele também visitou um endereço listado para o paciente, mas não havia ninguém em casa.

