RPG arruinado de League of Legends lançado com Hextech Mayhem

A Riot Games lançou inesperadamente na terça-feira os primeiros títulos de seu braço editorial, Riot Forge. Ambos Rei despedaçado: a história de League of Legends, E Hextech Mayhem: A League of Legends uma história Ele foi lançado durante um evento especial no qual a empresa compartilhou detalhes sobre mais títulos a caminho.

Rei Destruidor É um RPG para um jogador desenvolvido pela Airship Syndicate (Darksiders: Genesis) O jogo deveria ser lançado no início de 2021, mas foi adiado para um período não especificado no final deste ano. Acontece que a Riot não anunciou oficialmente uma data de lançamento para o jogo e apenas a ignorou na terça-feira.

enquanto, Caos Hextech É um jogo de ritmo desenvolvido pela Choice Provisions (um pouco. uma viagemFoi anunciado apenas uma semana antes de seu lançamento.

Conforme revelado pela Riot durante o evento de terça-feira, Canção nona, um novo jogo de aventura para um jogador desenvolvido pela Tequila Works (brutal sexy), em que você se concentrará Liga dos lendáriosO personagem de Nuno e seu amigo de confiança Yetti, Willump.

Em seguida, a Riot deu aos jogadores mais detalhes sobre o próximo jogo de plataforma de quebra-cabeça 2D convergênciaDesenvolvido pela Double Stallion, que será lançado no próximo ano. Também virá no próximo ano um novo jogo misterioso da Riot Forge ambientado em Demacia – embora esses fossem os únicos detalhes que a Riot estava disposta a deixar para trás por enquanto.

Caos Hextech E Rei Destruidor Ambos agora estão disponíveis no Nintendo Switch, PC via Steam e Epic Games Store, PlayStation 4 (com compatibilidade com PlayStation 5) e Xbox One (com compatibilidade com Xbox Series X).