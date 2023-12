NFL Semana 13 Fantasy Football Comece, sente-os | Notícias, classificações e previsões do futebol fantástico

• Começa Russel Wilson: o Denver Broncos Um dos melhores times da liga, Wilson é o único adequado para dominar a liga Houston, Texas‘ defesa.

• Sentado James Conner: É um jogo de vingança para o primeiro Pittsburgh Steelers Ele está correndo de volta, mas não vê neste ano as mesmas oportunidades que viu no ano passado – especialmente quando os Cardinals estão jogando atrás.

• Existem seis equipes na semana de folga: Haverá mais nomes surpreendentes entre os jogadores titulares do que o normal. Os jogadores que ficarão sentados são mais jogadores do que você poderia considerar, graças às semanas de folga, mas provavelmente permanecerão sentados.

Determinar quem será titular ou titular no futebol fantasia pode ser tão fácil quanto olhar para o PFF Classificações globais E vá com o jogador com melhor classificação. Neste início, The Sitting Column vai um passo mais fundo, analisando por que alguém com quem você normalmente começaria pode não estar tendo uma boa semana ou por que alguém que foi esquecido pode estar tendo uma boa semana. Em muitos casos, as estrelas deveriam ser os jogadores principais regulares, mas queremos explorar também os jogadores avançados.

Começa

Sam Howell, Líderes de Washington

Howell ocupa o quarto lugar em pontos de fantasia nesta temporada, com a maioria de seus jogos ruins ocorrendo no início da temporada. Ele tem uma média de 21,2 pontos de fantasia por jogo desde a semana 5.

Apenas uma vez desde a Semana 5 ele terminou fora dos 12 melhores quarterbacks de fantasia.

Isso foi na sétima semana contra o Gigantes de Nova York quando foi demitido seis vezes e completou apenas 52% dos passes .

Desde aquele jogo, ele fez um trabalho muito melhor evitando sacks. Ele foi demitido cinco ou mais vezes em seis dos primeiros sete jogos. Ele foi demitido quatro ou menos vezes em cada uma das últimas cinco.

Howell geralmente tem sucesso como quarterback de fantasia porque lança consistentemente 40 ou mais passes por jogo.

Líderes jogam Golfinhos de Miami Na semana 13 eles são Azarões pesados . É muito provável que Howell volte a chegar aos 40 passes, pois os líderes deverão jogar a partir da retaguarda.

O tamanho por si só seria suficiente para torná-lo um iniciante de fantasia. Os Dolphins têm as seis melhores notas de cobertura e as seis melhores notas de corrida, mas permitiram uma quantidade de pontos de fantasia acima da média para os zagueiros nesta temporada, em parte devido ao tamanho.

Russel Wilson, Denver Broncos

Wilson terminou entre os 12 melhores quarterbacks do Fantasy em três dos últimos quatro jogos e cinco dos últimos oito.

Ele não está jogando tão bem como durante suas temporadas de pico com o time Seattle Seahawks mas recebeu notas significativamente melhores do que nas duas temporadas anteriores.

Wilson teve um desempenho muito melhor contra a defesa de zona do que contra o homem nesta temporada, com uma nota de passador PFF de 76,0 contra a zona e uma marca de 61,3 contra o homem.

Os Broncos jogam na semana 13 Houston, Texas , Que implantam a defesa de zona na sexta maior taxa da NFL.

, Embora os Broncos sejam um dos times mais importantes da NFL,… Houston, Texas Ela é favorecida por alguns pontos. Houston ganhou ou perdeu por três pontos ou menos em cada um dos últimos nove jogos.

Os texanos estão entre os 10 melhores times que concedem pontos de fantasia aos zagueiros nesta temporada.

Wilson deve ter um tamanho normal e ser um pouco mais eficiente do que o normal em seu caminho para o 12º lugar entre os zagueiros.

Ele também está entre os 12 melhores zagueiros desta semana Josh Allen , Lamar Jackson E Justin Campos Eles estão se despedindo.

Ele senta

Baker Mayfield, Bucaneiros de Tampa Bay

Mayfield marcou o 16º maior número de pontos de fantasia nesta temporada, liderando três zagueiros na semana de folga.

Parte da razão pela qual ele obteve uma classificação tão elevada é porque ele conseguiu se manter saudável, o que o levou a muitas tentativas de passe. Ele lançou o oitavo maior número de passes nesta temporada.

Ele ocupa apenas o 20º lugar em pontos de fantasia por jogo nesta temporada entre os zagueiros.

Mayfield se enfrenta na semana 13 Carolina Panteras , Que permitiram o quarto menor número de pontos de fantasia aos zagueiros nesta temporada.

, Piratas são Grande favorito contra o Carolina Panteras , Que acabaram de demitir o treinador principal.

, Tampa Bay corre a bola 52,6% das vezes com vantagem, a sexta maior taxa da NFL, e arremessa a bola 70% das vezes quando está perdendo, a sétima maior. Isso significa que o valor da fantasia dos jogadores dos Buccaneers dependerá mais do roteiro do jogo do que de outras equipes.

Os Panteras têm sido uma defesa de cobertura média nesta temporada, mas os roteiros de jogo deixaram os zagueiros adversários com baixo desempenho devido à falta de volume de passes.

Gino Smith, Seattle Seahawks

Smith é um dos 12 quarterbacks que terminou entre os cinco primeiros nas últimas três semanas. Os outros 11 zagueiros são titulares do Fantasy esta semana ou estão de despedida.

Os Seahawks têm o terceiro pior jogo de quarterback contra Dallas Cowboys Esta semana, segundo a PFF Ferramenta de poder de agendamento .

Os Cowboys permitiram o sétimo menor número de pontos de fantasia aos quarterbacks nesta temporada.

Smith jogou melhor contra a defesa da zona do que contra o homem nesta temporada, ganhando uma nota de passador PFF de 76,6 contra a zona em comparação com uma marca de 68,2 contra o homem.

Sua taxa de arremessos de 5,7% contra o homem é a quinta maior entre os zagueiros.

Os Cowboys implantam a cobertura masculina na segunda maior taxa da NFL.

Embora seja improvável que muitos treinadores de fantasia considerem começar Smith, ele foi o único quarterback do time Baker Mayfield Que começou em pelo menos 10% das ligas da ESPN na semana passada, mas não foi classificado entre os 13 primeiros ou na semana de despedida.