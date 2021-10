O sol libera a erupção solar principal de manchas solares voltadas para a Terra

Uma grande erupção solar irrompeu do sol na quinta-feira (28 de outubro) na tempestade mais forte já no atual ciclo climático da nossa estrela.

o sol Ele lançou uma erupção solar classe X1, o tipo mais forte de erupção, que atingiu o pico às 11h35 EDT (1535 GMT), de acordo com um alerta do Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) dos EUA, que rastreia clima espacial eventos.

O brilho causou um blecaute de rádio temporário, mas poderoso, no lado ensolarado da Terra, centralizado na América do Sul, escreveu o grupo em declaração. Funcionários da NASA descreveram a explosão solar como “grande brilho solarFoi capturado em vídeo em tempo real pelo Observatório Solar Dynamics da agência espacial.

A ejeção de massa coronal de um flare, uma explosão massiva de partículas carregadas, pode atingir a Terra no sábado ou domingo (30 a 31 de outubro), bem a tempo para o Halloween, Eu mencionei SpaceWeather.com. Uma erupção vulcânica pode sobrecarregar as luzes do norte da Terra e potencialmente interferir nas comunicações via satélite.

Este filme mostra imagens do Solar Dynamics Observatory da NASA e mostra uma explosão solar X1 saindo de uma mancha solar em 28 de outubro de 2021. (Crédito da imagem: NASA / SDO e as equipes científicas AIA, EVE e HMI)

Funcionários da NASA disseram: “Ande! O sol fez um forte brilho!” escreveu no Twitter Ao lado da imagem da lâmpada.

As explosões solares são enormes explosões de radiação do sol que enviam partículas carregadas jorrando da estrela. Os flares são categorizados em um sistema eletrônico, onde flares de classe C são relativamente fracos, flares de classe M são mais suaves e flares de classe X são os mais fortes.

“A classe X indica as chamas mais intensas, enquanto o número fornece mais informações sobre sua força”, explicaram funcionários da NASA. na situação atual. “X2 é duas vezes mais intenso que X1, X3 é três vezes mais forte, etc. Flares classificados como X10 ou mais fortes são considerados incomumente intensos.”

Quando apontados diretamente para a Terra, os flares de Classe X mais poderosos podem interferir nas comunicações de rádio e satélite e aumentar a potência dos monitores da aurora do planeta. Também pode ser acompanhada por uma explosão massiva de partículas solares, chamada de ejeção de massa coronal. Essas explosões enviam partículas carregadas para longe do Sol a uma velocidade impressionante de 1 milhão de milhas por hora (1,6 milhão de quilômetros por hora) ou mais, e geralmente levam alguns dias para chegar à Terra.

Funcionários do SWPC disseram que o surto de quinta-feira parece ter desencadeado uma liberação em massa coronal.

O brilho de quinta-feira originou-se de uma mancha solar chamada AR2887 que está atualmente no centro do Sol e voltada para a Terra, com base em sua localização. A mancha solar foi responsável por duas erupções solares moderadas M no início do dia, de acordo com SpaceWeather.com, que também acompanha o clima diário do sol.

A ejeção de massa coronal da erupção do AR2887 na terça-feira pode causar um “relâmpago” na Terra em algum momento na sexta-feira (30 de outubro), Eu mencionei SpaceWeather.com.

Uma nova mancha solar ativa, chamada AR2891, também lançou recentemente um flare M ao girar em direção ao lado do sol na Terra. Atualmente, ele está percorrendo a face do Sol, visto da Terra, um processo que levará cerca de duas semanas.

O Sol está nos primeiros dias de seu ciclo solar atual, que dura 11 anos cada. O ciclo atual, denominado Ciclo Solar 25, começou em dezembro de 2019.

Nota do editor: Esta história foi atualizada com novos comentários do Grupo de Previsão do Clima Espacial e da NASA, que divulgou um horário de pico preciso para a explosão solar.

Envie um e-mail para Tariq Malik em tmalik@space.com ou siga-o Tweet incorporar. Siga-nos Tweet incorporarE Site de rede social do Facebook E Instagram.